Воскресенье, 21 января 2018

Посол США Джон Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря… Вместе с послом, который путь до купели преодолел в белых валенках, искупались еще девять человек. На вопрос РИА “Новости”, как это было, посол ответил: “Это новый для меня, но незабываемый опыт”. После купания супруга Хантсмана заботливо укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем. Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истра в ста метрах от стен обители… К ней ведут деревянные ступени, на которые постелили зеленые дорожки. Около купели стоят палатки для переодевания. Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.

РИА “Новости”

Принц желал ничего не упустить такого, про что дома у него спросят, видел ли он это в России; да и сам желал воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствиями… Вронскому, бывшему при нем как бы главным церемониймейстером, большого труда стоило распределять все предлагаемые принцу различными лицами русские удовольствия. Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьем посуды. И принц с чрезвычайною легкостью усвоил себе русский дух, бил подносы с посудой, сажал на колени цыганку и, казалось, спрашивал: что же еще, или только в этом и состоит весь русский дух?

Лев Толстой. “Анна Каренина”