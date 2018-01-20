Суббота, 20 января 2018

Судья Центрального райсуда Сочи Руслан Тайгибов арестовал главреда сайта “БлогСочи” Александра Валова на два месяца – до 19 марта – по делу о вымогательстве. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Перечень материалов дела Тайгибов огласил, не зачитывая самих материалов.

Оба адвоката журналиста назвали обвинение абсурдным и бездоказательным. Сам Валов ранее заявлял, что его преследование политически мотивировано.

В начале слушаний Валов заявил отвод Тайгибову, пояснив, что “БлогСочи” ранее поместил критическую публикацию о судье. Тайгибов заверил, что статью не читал, и предложил уточнить, какие именно обвинения в ней содержались.

“А может, вы читали этот материал? Откуда мы знаем?” – возразил судье активист “Яблока” Алексей Челмакин. После этого Тайгибов удалил оппозиционера из зала суда, обвинив его в нарушении порядка.

Отвод судья взять отказался.

Далее на заседании Валов сообщил, что во время обыска был избит. Следователь после этого заверил, что по факту заявления журналиста об избиении уже назначена проверка.

Валов был задержан после обыска вечером 19 января. Ему вменен пункт “г” части 2 статьи 163 УК (вымогательство в крупном размере; до семи лет колонии). Вечером в субботу, передавал на своей ФБ-странице адвокат журналиста Александр Попков, задержанному было предъявлено обвинение.

Согласно фабуле дела, Валов летом 2016 года требовал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей за удаление с “БлогСочи” статей о бассейне на пляже.

Силовики, явившиеся в пятницу к Валову проводить обыск, представились оперативниками ФСБ. Открыть дверь журналист отказался, и визитеры выпилили замок; свет в квартире они отключили. Пока дверь выпиливали, Валов вел прямую трансляцию происходящего на своем youtube-канале. Когда силовики ворвались, они выбили смартфон из рук журналиста. Запись заканчивалась тем, что Валов требовал не затыкать ему рот и кричал, что его очень сильно бьют.