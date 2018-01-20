Суббота, 20 января 2018

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда ужесточила приговор 22-летнему Артуру Бекболатову, который был объявлен соучастником убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, с 24 лет строгого режима до пожизненного срока. О решении, вынесенном в четверг, тогда же сообщила Генпрокуратура.

Приговор вступил в законную силу.

На ужесточении осужденному наказания настаивало в своем апелляционном представлении надзорное ведомство. В прениях сторон в суде первой инстанции прокурор также запрашивал для обвиняемого пожизненный срок.

Приговор Бекболатову, жителю селения Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана, вынесла 3 октября 2017 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Николая Васильчука. Подсудимый был объявлен виновным по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), статье 205.3 (прохождение обучения терроризму), части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), части 1 статьи 209 (создание банды или руководство ею), частям 1, 2 статьи 167 (умышленное уничтожение имущества, в том числе общеопасным способом), части 4 статьи 166 (угон машины с применением опасного насилия или угрозой такового) и части 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы).

Помимо убийства Нурбагандова подсудимому был вменен еще ряд эпизодов, в частности обстрел 12 августа 2016 года под Избербашем машины ДПС, в результате которого погибли двое силовиков.

Адвокат осужденного Артур Абасов приговор не обжаловал, хотя и называл его излишне суровым.

31-летний младший лейтенант полиции Нурбагандов, сотрудник отдела вневедомственной охраны (сейчас в структуре Росгвардии) в Каспийске, пригороде Махачкалы, был убит 10 июля 2016-го. Накануне вечером силовик вместе с группой родственников выехал на пикник в лес у райцентра Сергокала. Около 4:30 следующего дня палатки, где спали отдыхающие, обнаружил отряд подполья.

Двоюродный брат полицейского, 23-летний Абдурашид Нурбагандов, вступил в конфликт с боевиками и был убит тремя выстрелами. В одной из машин пришедшие нашли служебное удостоверение Магомеда Нурбагандова. После этого они забрали его и труп убитого двоюродного брата с собой, а остальных родственников – детей – оставили связанными в лесу.

Отъехав от места пикника примерно на километр, боевики высадили Нурбагандова и, начав видеосъемку, предложили обратиться к силовикам с призывом, “чтоб не работали”. Однако пленный сказал: “Работайте, братья”. После этого его убили выстрелом в голову (на известных “Граням” видеозаписях сам момент казни отсутствует).

Случай Нурбагандова активно освещался прокремлевскими СМИ. Поведение силовика преподносилось как пример мужества. Фраза “Работайте, братья” стала известным мемом. 21 сентября 2016-го Владимир Путин посмертно присвоил убитому звание Герой России.

Двумя неделями раньше, 7 сентября, Национальный антитеррористический комитет объявил об убийстве шестерых участников подполья: трех в Избербаше и трех в Махачкале, – обвинив покойных в том числе в расстреле Нурбагандова и его двоюродного брата и в августовской атаке на машину ДПС. Как утверждалось, видеозапись казни полицейского была найдена в мобильнике одного из убитых.

12 сентября 2016 года в Избербаше были задержаны Бекболатов и его ровесник Азиз Джамалутдинов. Их объявили боевиками того же отряда. В отличие от Бекболатова, Джамалутдинов не был обвинен по “террористической” статье 205.3 УК, поэтому его дело рассматривал не военный суд, а Верховный суд Дагестана. При этом он пошел на сделку с прокуратурой и выполнил ее условия.

16 августа 2017-го Джамалутдинова осудили к 17 годам строгого режима. Однако прокуратура, как и в случае Бекболатова, подала апелляционное представление. 25 октября стало известно, что ВС России увеличил осужденному срок до 20 лет.