Воскресенье, 21 января 2018

Миротворцы ООН в Донбассе должны присутсвовать в качестве вооруженных охранников миссии ОБСЕ, заявил в интервью “Коммерсанту” глава МИДа Сергей Лавров.

“Наш проект означает, что минские соглашения незыблемы: часть (минских. – Ред.) договоренностей предполагает миссию наблюдателей ОБСЕ, а поскольку она не всегда работает в безопасных условиях, ее надо охранять. Куда бы ни шла эта миссия, с ней должны следовать вооруженные охранники ООН”, – отметил Лавров.

По словам министра иностранных дел, политическая часть минских договоренностей будет сорвана, если “военная ооновская администрация возьмет под контроль всю эту территорию (контролируемую пророссийскими боевиками. – Ред.)”. “Те, кто продвигает такую концепцию, просто хотят задушить эти две территории (самопровозглашенные ДНР и ЛНР. – Ред.)”, – добавил министр.

Лавров подчеркнул, что от Москвы не зависит, когда на Донбассе появятся миротворцы, поскольку “никто не хочет начинать конкретно обсуждать” российские предложения по их размещению.

Глава МИДа добавил, что у России “есть законные интересы” в Евроатлантическом регионе, поскольку “есть русские, которые в одночасье оказались за границей, когда развалился СССР”. “Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, тем более когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине”, – подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, принятый Верховной Радой закон о деоккупации Донбасса “перечеркивает минские договоренности”. Министр пообещал “спокойно и твердо отстаивать” выполнение минских соглашений в российском прочтении.

Лавров также заявил, что российская внешняя политика не изменится после публикации в феврале нового санкционного списка США. По словам министра, “попытка изменить внешнюю политику путем давления на элиты и отдельные компании бесперспективна”.

Президент России Владимир Путин еще в сентябре прошлого года в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель согласился на присутствие миротворцев ООН на Донбассе вне линии разграничения для охраны наблюдателей ОБСЕ. Путин тогда дал указание внести соответствующие коррективы в российский проект резолюции Совбеза ООН по размещению миротворцев в Донбассе.