Воскресенье, 21 января 2018

Правительство по просьбам операторов связи согласилось смягчить условия и сроки вступления в силу “закона Яровой”. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Россиский союз промышленников и предпринимателей.

Как следует из проекта постановления Минкомсвязи, провайдеры должны будут хранить трафик пользователей, за исключением голосовых сообщений, в течение 30 суток. Раньше предполагалось, что провайдерам понадобится по 0,35 петабайт в хранилищах на 1 гигабит в секунду пропускной способности сети вне зависимости от фактического объема переданного трафика. В таком случае “МТС”, “Мегафон” и “Вымпелком” должны были бы потратить в 2018 году на выполнение “закона Яровой” около 100 миллиардов рублей, тогда как каждый из операторов “большой тройки” без помощи из бюджета мог выделить на реализацию закона не более 3 миллиардов рублей.

Послабления не касаются организаторов распространения информации – в частности, мессенджеров: администрации этих сервисов должны будут хранить переписку пользователей за последние полгода.

Также, по сведениям “Коммерсанта”, вступление в силу положения закона о хранении трафика пользователей могут отсрочить на несколько месяцев – предположительно срок могут перенести с июля на октябрь 2018 года.

Кроме того, провайдерам могут позволить не закупать новое оборудование для хранения данных, а использовать имеющееся после “доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах” с Минкомсвязи и ФСБ.

РСПП попросил правительство внести коррективы в “закон Яровой” в августе прошлого года. В частности, провайдеры потребовали освободить их от обязанности хранить голосовой трафик и сообщения пользователей, а также расшифровывать эти сообщения.

В ноябре 2017-го Минкомсвязи внесло в правительство проекты подзаконных актов по “закону Яровой”. Тогда предполагалось, что операторы обеспечат хранение всего трафика пользователей в течение месяца с последующим увеличением этого срока до шести месяцев.

Хранение данных в соответствии с “законом Яровой” приведет к резкому увеличению затрат операторов связи. Кроме того, закон нарушает новый европейский регламент защиты данных, который вступит в силу в мае 2018 года. Из-за этого Евросоюз может оштрафовать российских операторов связи на сумму до 45 миллиардов рублей. Также за нарушение регламента Евросоюз может исключить Россию из списка стран с адекватным уровнем обработки данных. В таком случае будет затруднен обмен данными между российским провайдерами и их европейскими партнерами.