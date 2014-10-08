Воскресенье, 21 января 2018

Статья

Повар и грамотеи

Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Чуть позже некая “пресс-служба Кремля” опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности.

Илья Мильштейн

02.06.2017

Статья

Варяги и ворюги

Короче, они сильно просчитались там, в своем консорциуме. Не осознали, с кем имеют дело, и до сих пор не догоняют. Потому и вышло, что целились в Россию, а попали в Исландию. Вот и мы тут путаемся, но теперь, кажется, разобрались. Путин не уходит, уходит Гюннлёйгссон, и это новость очень хорошая. Нам опять страшно повезло.

Илья Мильштейн

06.04.2016

Статья

Интерпрет-а-порте

Все-таки одно из двух, правда же: или в Кремля “не следят” за выступлениями Ходорковского – но тогда непонятно, откуда там знают, что он читает им нотации, утратив связь с реальностью. Или же следят, зорко следят, под лупой каждое слово разглядывают – но тогда зачем говорить, с усталостью и равнодушием, что не следят?

Илья Мильштейн

08.10.2014

Пресс-секретарь законно избранного царя в Византии – должность ответственная и взыскующая особых талантов. Это же надо суметь: кратко и вдохновенно, как бы вспоминая о преодоленной сладостной муке, рассказать о крепком рукопожатии гаранта. Или вот, подобно Дмитрию Пескову, сообщить, что его патрону в сущности не нужен никакой пресс-секретарь. Настолько лидер нации самодостаточен, остроумен, креативен, речист.

Тем не менее Владимиру Путину пресс-секретарь нужен, причем именно такой, как Песков, и лишнее подтверждение этому – вчерашний сорокаминутный репортаж о буднях и праздниках Дмитрия Сергеевича. О буднях, неотличимых от праздников, ибо герою репортажа посчастливилось служить у “самого опытного, самого знающего, самого талантливого мирового лидера”, с которым “мало кто в мире может сравниться”. И если вы тут начнете ловить Пескова на противоречиях и выяснять, дескать, как же он мог своего несравненного все-таки поставить в один ряд не пойми с кем, то допустите бестактность. Такая сбивчивость в мыслях характерна для людей по-византийски искренних, которые взахлеб любят начальство, и не следует придираться к словам.

Слова – это для брифингов, да и там они мало что значат, здесь же надо вслушиваться в интонацию голоса, доносящего до публики едва сдерживаемый восторг. А в дуэте с Наилей Аскер-заде, ведущей программы “Действующие лица”, которая великолепно умеет подпевать руководству, у них складывается такая песня, что прямо надрываются сердца. Она любит Пескова, оба любят Путина, и эта по-византийски чистая любовь порождает гармонию, которой нельзя не упиться.

Еще указанная любовь проявляется в трогательной заботе Дмитрия Сергеевича о Владимире Владимировиче, чуть ли не отеческой, если не материнской. В том, как он волнуется перед каждой пресс-конференцией гаранта: а вдруг злоумышленник захочет навредить шефу и ему “будут заданы какие-то некомфортные вопросы”? К счастью, это совершенно исключено, и с годами пресс-секретарь понял, что “для президента не бывает некомфортных вопросов”. Поскольку волевое дитя способно, не выходя из зоны комфорта, при поддержке зала вербально отметелить любого, кто пожелает испортить ему настроение. Собственно, мы все это давно уже поняли, но в изложении Пескова данная мысль звучит чрезвычайно убедительно. Он же ни одной встречи президента с вопрошающими не пропустил – с тех пор, как вступил в должность.

Впрочем, иногда Дмитрий Сергеевич увлекается, нахваливая Владимира Владимировича, что порождает довольно громкий скандал. Как в той истории с амфорами, когда он решил, что ученые мужи в Византии почитают за великую честь подложить артефакты туда, куда ныряет глава государства. Чтобы он, значит, вынырнул с древней посудой в мускулистых руках, а они вместе с телезрителями ему аплодировали, как истинному мореплавателю и археологу. Однако ученые мужи почему-то возмутились, обиделись и высказались в том смысле, что они, дескать, не холуи и не нанялись таскать на дно морское всякую керамику. Хоть бы даже и для Путина. Вышло нехорошо, да, как это происходит иногда в Византии, где не все подданные готовы признавать себя рабами и радоваться, когда их зачисляют в эту категорию без их ведома. Правда, сам Песков ни малейшей неловкости не ощутил, что вполне соответствовало византийским нравам.

Вчера по той же причине, то есть чрезмерной возбудимости пресс-секретаря при упоминании его шефа, случился новый скандал, на сей раз международный. Телеведущая полюбопытствовала о том, как складываются отношения Путина с Порошенко, и Песков заявил, что у национального лидера “имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ”. Из чего легко можно было сделать вывод, что Петр Алексеевич иногда тайно летает в Москву, дабы повидаться с президентом РФ, а в другой раз Владимир Владимирович украдкой посещает Киев. Либо они подпольно встречаются где-нибудь в третьих странах, перетирая возникающие проблемы. Вообще картины нарисовались столь живописные, что действующему лицу пришлось выступить с опровержением, и закрадывалось подозрение, что после взбучки, которую любимый руководитель устроил ему в Кремле. За то, что поставил Путина и его закадычного врага в дурацкое положение.

Тем не менее слишком уж беспокоиться о грядущей судьбе пресс-секретаря вряд ли стоит. Дело в том, что Византия – государство специфического эмоционального типа, в котором глупая влюбленность в начальство поощряется, а промахи, порожденные этим безмозглым чувством, принято прощать. Он же в сущности не виноват, пресс-секретарь Песков, что восхищается буквально каждым шагом президента и готов приписывать ему даже такие подвиги, от которых того бросает в дрожь. Оттого спрошенный насчет жизненных планов после мартовских выборов, он уверенно отвечает, что планирует остаться на государственной службе, и едва ли ошибается.

Так оно наверняка и будет. Потому что Дмитрий Сергеевич представляется человеком, просто созданным для госслужбы в наши византийские времена. Трудно даже вообразить, как это страна останется без Пескова.

“Вы говорите неправду?” – спрашивает его прекрасная собеседница, и он, чуть помедлив, отвечает: “Нет”. Со смущенной улыбкой и таким выражением лица, которое описать невозможно, это надо увидеть и пересмотреть еще несколько раз, нажав на стоп-кадр. И все равно ее не постигнешь, эту улыбку, в которой столько всего, что Джоконда с ее теплыми доверчивыми губами кажется милой простушкой. Вообще Византия – малоисследованная область, и люди, которых мы там встречаем на разных государственных постах, поражают своей загадочностью – сверху донизу. Но и среди них Дмитрий Песков выделяется своей особенной византийской статью. Что ни говори, а повезло Путину с пресс-секретарем.