Понедельник, 22 января 2018

В аннексированном Крыму фигурантов второго бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир” Сейрана Салиева и Сервера Зекирьяева направили на психиатрическую экспертизу, сообщил журналист Антон Наумлюк.

По словам Наумлюка, арестованных крымских татар поместили в психиатрическую лечебницу несколько дней назад. Они пробудут там 28 дней.

“По всей видимости, остальных ребят из “бахчисарайской шестерки” также будут отправлять на экспертизу по двое”, – добавил журналист.

Марлен (Сулейман) Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекерьяев, Эрнес Аметов и Мемет Белялов были задержаны сотрудниками ФСБ после обысков в рамках нового дела “Хизб ут-тахрир” 11 октября 2017 года.

Основным фигурантом ФСБ объявила Асанова. Ему вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным спецслужба инкриминирует часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

На другой день Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал на два месяца всех шестерых фигурантов дела. У стен суда собрались более ста активистов, они пришли поддержать задержанных.

14 октября в Крыму прошли одиночные пикеты в защиту арестованных крымских татар. В акциях приняли участие более 100 человек, полиция задержала 49 активистов.