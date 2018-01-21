Воскресенье, 21 января 2018

Не меньше 18 человек погибли и 10 получили ранения при совершенной в субботу вечером атаке троих террористов на отель Intercontinental в Кабуле. Об этом сообщает AP со ссылкой на Наджиба Даниша, пресс-секретаря МВД Афганистана.

Из 18 погибших 14 – иностранцы, рассказал Даниш, в том числе 11 сотрудников частной афганской авиакомпании KamAir. Шестеро из 10 раненых – силовики.

Как написал на своей ФБ-странице чиновник консульского департамента МИД Украины Василий Кирилич, в числе погибших один украинский гражданин.

Утром в воскресенье Reuters передавал, что погибли не меньше пяти человек и ранены как минимум шестеро. Агентство при этом отмечало, что число погибших и пострадавших существенно меньше, чем предполагалось первоначально.

153 человека, включая 41 иностранца, были эвакуированы из отеля невредимыми, писал Reuters.

Число участников атаки в разных источниках называлось разное – от трех до шести. “Талибан”, взявший на себя ответственность за атаку, заявил о пятерых террористах. Утверждается, что все нападавшие в разное время были убиты силовиками.

Как рассказывал менеджер отеля Ахмад Харис Наяб, террористы ворвались в здание через кухню. Один из очевидцев утверждал, что нападавшие взяли заложников из числа как постояльцев, так и работников отеля.

Освобождение здания заняло у спецназовцев около полусуток. В операции участвовали несколько БТР’ов армии США, оснащенных станковыми пулеметами.

Пресс-секретарь “Талибана” Забихуллах Муджахид сообщил, что сначала атаку планировалось провести во вторник вечером. Однако акцию отложили из-за свадебной процессии – по словам талиба, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц.

Несколькими днями раньше американское посольство в Кабуле предупредило власти страны об опасности нападений на гостиницы.

21 января в Intercontinental должна была пройти конференция по информационным технологиям. В отеле на момент атаки находились больше 100 IT-менеджеров и инженеров.

Как и большинство общественных зданий в столице Афганистана, Intercontinental усиленно охранялся.

Предыдущая атака на отель была предпринята в 2011 году. Тот теракт, как и нынешнее нападение, совершили талибы.