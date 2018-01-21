Воскресенье, 21 января 2018

Шестерым пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят по 400 тысяч рублей. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщается на официальном портале.

“Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью”, – добавил Цыденов.

Одна школьница, пострадавшая в результате нападения, находится в крайне тяжелом состоянии – она лежит в коме с черепно-мозговой травмой и рассеченной щекой. Еще одной девочке нападавший отрубил пальцы. На момент госпитализации двое раненых были в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.

Как сообщает РИА “Новости”, в понедельник школа возобновила работу. В 8 часов по местному времени детей пустили в учебное заведение. По словам директора Сергея Разуваева, школу временно будет охранять военная полиция, а на входе поставят рамку металлоискателя. Класс, в котором произошло нападение, планируется отремонтировать.

Федеральные телеканалы не стали освещать последствия нападения на школу.

19 января в школе № 105 в военном поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ девятиклассник кинул коктейль Молотова в класс на третьем этаже и ранил пятерых учеников и учительницу топором. Затем он нанес себе ранения и выпрыгнул из окна, травмировав ногу. Нападавший был задержан.

СКР возбудил дела по части 3 статьи 30 – пунктам “а” и “в” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более малолетних лиц; от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы) и статье 293 (халатность). Расследованием занимается главное следственное управление ведомства.

По версии следствия, подросток действовал один. Как сообщалось, он пытался подговорить приятелей стать своими сообщниками, но те отказались.

Как сообщали источники “Интерфакса”, следствие рассматривает версию связи нападения с двумя другими случаями драк с пострадавшими в школах, произошедшими на прошлой неделе, “посредством социальных сетей”. Также изучается версия о приверженности нападавшего к “криминальной субкультуре АУЕ (“Арестантский уклад един”. – Ред.)”. После нападения Роскомнадзор стал блокировать группы в соцсетях, “побуждающие к насилию в школах”.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случившемся виноват интернет, назвав всемирную сеть “злом”. “Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое в том числе и иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы”, – сказал чиновник.