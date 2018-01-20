Суббота, 20 января 2018

Судья Тушинского райсуда Москвы Елена Орлова приговорила Мурада Рагимова, студента столичного Медуниверситета им. Пирогова, к трем с половиной годам общего режима по сфабрикованному делу о наркотиках. О решении, вынесенном в четверг, тогда же сообщил “Черновик”.

Рагимов был объявлен виновным по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере).

Студент вину не признал. Приговор будет обжалован.

До ареста Рагимов жил в Москве вместе с родителями и двумя сестрами. 30 августа в 6:15-6:20 утра в квартиру москвичей позвонили. Студент встал с постели в одних трусах и подошел к двери. Визитеры представились полицейскими и потребовали открыть дверь.

Рагимов открыл дверь и сразу же получил удар кулаком в лицо, после чего упал на пол. В квартиру вломились около 20 силовиков в черной форме и бронежилетах с нашивками “СОБР”; все они были в масках. Вместе с собровцами к Рагимовым явились кинологи, а также оперативники угрозыска и ЦПЭ.

Силовики принялись избивать лежащего Рагимова, а затем, надев наручники, оттащили в кухню и начали пытать. В пытках участвовали примерно 15 собровцев; еще пятеро в это же время избивали в другой комнате отца студента, Фируддина Рагимова.

Издевательства продолжались около трех с половиной часов. От Рагимова-младшего силовики требовали сознаться в поездках в Сирию и рассказать, где он прячет боеприпасы. Студент уверял, что к войне в Сирии никакого отношения не имеет.

Мать и сестры студента наблюдали за пытками через застекленную дверь кухни. Собровцы отломали от обеденного стола хозяев ножку и начали избивать ею Рагимова. Кроме того, они наносили молодому человеку удары по всему телу руками и ногами и били его током из электрошокеров. Также о голову Рагимова разбили хрустальную конфетницу. Несколько раз студента душили пакетом. Когда Рагимов терял сознание, его обливали водой и били током.

Один из собровцев воткнул студенту нож в стопу левой ноги. От боли молодой человек в очередной раз потерял сознание.

Рагимов, продолжая настаивать на своей невиновности, просил провести допрос на полиграфе. В ответ на это собровцы демонстрировали электрошокер и заявляли: “Вот твой полиграф!” После этого они вновь принимались избивать студента.

Пока несколько силовиков пытали Рагимова, другие собровцы, находившиеся в кухне, без спросу ели мороженое из холодильника хозяев.

В ответ на мольбы женщин прекратить избиение визитеры заявляли, что не бьют Рагимова, а “целуют”. Их забавляло, что после ударов у молодого человека распухли губы.

В итоге Фируддину Рагимову никаких претензий предъявлять не стали, а Мурада Рагимова задержали. Далее он был арестован и отправлен в столичный СИЗО-3 “Пресня”.

В деле заявлялось, будто в кармане брюк у студента нашли 40 грамм некоего растительного наркотика, а в сумке – еще две баночки с наркотическим веществом. Между тем брюки Рагимову, когда его увозили, передала сестра. Она достала их из шкафа, где перед этим кинологи ничего подозрительного не обнаружили.

Как позже передавала “Новая газета”, наркотики студенту подбросил оперативник городского УМВД Орудж Джирингов (прозвище в среде коллег – Моджахед). Сейчас Джирингов является замначальника полиции Дербента.

Вскоре после визита силовиков сестра студента Гюнай Рагимова обратилась в Комитет по предотвращению пыток (сейчас вновь работает под первоначальным названием – Комитет против пыток). Юристы организации начали добиваться привлечения силовиков к ответственности, однако столичное управление СКР семь раз отказывало в возбуждении дела.

В понедельник, 15 января, юрист КПП Анастасия Гарина и родственники Рагимова в очередной раз побывали на приеме у начальника московского главка СКР Александра Дрыманова. Чиновник дал согласие на то, чтобы студента в СИЗО обследовал судмедэксперт. “Конечно, через полтора года ареста все синяки у Рагимова уже сошли, – объяснила Гарина “Новой”. – Но у него остается рана на ноге от десантного ножа. Мы хотим, чтобы эксперт оценил, могла ли такая рана появиться от того, что Мурад наступил на осколок зеркала, как утверждают сотрудники СОБР”.

Между тем адвокат осужденного Михаил Карплюк безуспешно пытался добиться проведения такого исследования еще год назад.

По окончании следствия ряд материалов дела был подменен. В мае 2017 года, во время ознакомления, адвокат Карплюк сфотографировал материалы дела. В декабре, ближе к концу судебного разбирательства, он переснял все тома. Ряд документов оказался заменен; кроме того появились материалы, которых в деле ранее вовсе не было. Так, вместо одного протокола осмотра вещественных доказательств в материалах оказались два; изменилась и фамилия понятого. Всего юрист насчитал 12 подлогов.