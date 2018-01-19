Пятница, 19 января 2018

Рамзан Кадыров своим указом наградил лидера прокремлевского байк-клуба “Ночные волки” Александра Залдостанова (Хирурга) высшей наградой Чечни, орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом глава Чечни написал на своей странице в соцсети “ВКонтакте”

Награждение было приурочено к 55-летию Залдостанова. “Он является человеком конкретных дел во имя нашей любимой Родины – России! Александр Сергеевич первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышанье нужно выразить свое мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству! Мы много лет дружим, иногда вместе с членами мотоклуба гоняем по дорогам Чечни. Я искренне поздравляю Александра Сергеевича, желаю крепкого здоровья и вечной молодости!” – написал Кадыров.

Орден Хирургу вручили депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

В 2014 году Кадыров стал членом клуба “Ночные волки”. Глава Чечни дал торжественный ужин в честь гостей из клуба во главе с Хирургом, которые приехали в Грозный по его личному приглашению. По итогам встречи в Грозном появилось отделение “Ночных волков”, а сам Кадыров “всеобщим решением ветеранов” был включен в состав байкерского объединения. В знак свидетельства ему вручили браслет клуба.

Кадыров заявил, что Залдостанов “всегда со своими ребятами появляется там, где нужно России”. “Это человек с государственным мышлением, четкой и твердой позицией по важнейшим вопросам”, – охарактеризовал глава Чечни Хирурга.

Мотоклуб “Ночные волки” был основан в 1989 году. Байкеры регулярно принимают участие в провластных культурных и благотворительных мероприятиях в различных городах России, а также в Крыму, в том числе до российской оккупации полуострова.

Залдостанов нередко заявлял о своих дружеских отношениях с президентом России Владимиром Путиным, который несколько раз встречался с “Ночными волками”. В 2013 году Путин наградил Залдостанова орденом Почета за “активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников Отечества”.