Пятница, 19 января 2018

Международный олимпийский комитет сократил пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады-2018, с 500 до 389 человек. Об этом сообщается на сайте МОК.

В пуле 80 процентов принадлежит к “новому поколению” российских спортсменов, не участвовавших в Олимпиаде в Сочи. Пока неизвестно, кто из них попадет на Игры. Список предварительный, квалификация еще продолжается. Группа отбора МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, 27 января.

“Все наши решения были приняты консенсусом для каждого отдельного спортсмена, все они были рассмотрены анонимно. Составить этот список было непросто, но мы хотели быть абсолютно уверены, что для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 можно пригласить только “чистых” спортсменов из России”, – заявила руководитель группы Валери Фурнейрон. По ее словам, при этом учитывались данные докладов эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларена, комиссии МОК Дениса Освальда, а также сообщения от международных федераций и из других источников.

“В течение нынешнего зимнего сезона эта выбранная группа российских спортсменов прошла самые строгие испытания во всем мире с учетом рекомендованной целевой группы по тестированию перед Играми. В среднем у них было больше тестов с апреля 2017 года, чем у спортсменов из других стран”, – отметила Фурнейрон.

Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстраненными спортсменами.

5 декабря исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде-2018. В то же время спортсменам из России разрешили выступить на играх в личном качестве – под нейтральным олимпийским флагом. К соревнованиям допускаются только те россияне, которые не были ранее дисквалифицированы за допинг или уличены в нарушении антидопинговых правил. Еще одним условием допуска названо прохождение тестов, назначенных специальной комиссией МОК.

Олимпийский комитет России от участия в подготовке Bгр отстранили. Членство президента ОКР Александра Жукова в МОК приостановлено. Всем функционерам Минспорта России отказали в аккредитации на предстоящую Олимпиаду, а для Жукова, а также бывшего главы Минспорта, нынешнего вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замглавы Минспорта Юрия Нагорных был введен пожизненный запрет на аккредитацию. Также с ОКР взыскано 15 миллионов долларов на создание Международного антидопингового комитета.

6 декабря Владимир Путин заверил, что российские власти не будут препятствовать спортсменам, которые решат участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. 12 ltrf,hz Олимпийское собрание согласилось на такую форму участия в Играх.