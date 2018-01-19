Пятница, 19 января 2018

Сенат США не поддержал законопроект о продлении финансирования работы правительства, сообщает “Голос Америки”. В результате федеральные ведомства должны теперь отправить большую часть сотрудников в отпуск. Такая ситуация называется shutdown.

В США бюджетный год начинается в октябре. Осенью 2017 года законопроект о бюджете принят не был. Финансирование правительства поддерживается с помощью резолюций длительностью несколько недель.

За несколько часов до полуночи, когда истекал срок предыдущего продления, было проведено голосование по уже одобренному Палатой представителей новому законопроекту. Однако он не смог набрать необходимых 60 голосов. Против проголосовало большинство сенаторов-демократов. В числе противников законопроекта оказались также несколько республиканцев.

Демократы отказались поддержать резолюцию, требуя принять меры для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации из-за отмены соответствующей программы президентом Дональдом Трампом.

Трамп обвинил Демпартию в том, что вопросы защиты нелегальных мигрантов волнуют ее больше, чем безопасность страны. “Демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашими великими военными и безопасностью на южной границе. Они могли бы легко пойти на соглашение, но вместо этого решили поиграть в shutdown-политику”, – написал президент в Твиттере.

Это первый shutdown в истории США в условиях, когда одна партия контролирует и Белый Дом, и обе палаты Конгресса. Предыдущая остановка работы правительства произошла осенью 2013 года. Она продолжалась 16 дней.

В ситуации shutdown продолжат работу в полном объеме большая часть военных, спасатели, чиновники, обеспечивающие неотложную медицинскую помощь, нацбезопасность, работу электросетей, безопасность полетов и т.п. Однако в учреждениях, относящихся к сферам здравоохранения, обороны и транспорта, на работу выйдет только половина сотрудников. Остальные ведомства будут закрыты.