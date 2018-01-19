Пятница, 19 января 2018

Главный редактор издания “Блог Сочи” Александр Валов задержан на 48 часов по подозрению в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Об этом сообщает адвокат Александр Попков.

Накануне сотрудники СКР провели у Валова обыск. Были изъяты телефоны, документы, компьютерная и фото- техника. Ничего запрещенного при обыске не нашли.

Дело в отношении Валова возбуждено по пункту “г” части 2 статьи 163 УК (вымогательство в крупном размере, до семи лет лишения свободы). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

“Валов считает свое уголовное преследование политически мотивированным”, – отмечает Попков.

Пока оперативники пытались вскрыть дверь, Валов вел трансляцию происходившего, сообщил адвокат Михаил Беньяш. “Поскольку дверь он открывать отказался, то замок был выпилен сотрудниками ФСБ (именно так представились оперативники). В ходе выпиливания двери Валов вел прямую трансляцию в своем канале на YouTube. Когда сотрудники ворвались, телефон был выбит, а запись трансляции через час удалена”, – написал адвокат. Он опубликовал уделенную видеозапись.

В отношении журналистов регулярно возбуждаются уголовные дела о вымогательстве. В ноябре суд арестовал по такому делу бывшего депутата калининградской областной думы, главного редактора газеты “Новые колеса” Игоря Рудникова. По версии следствия, он требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления СКР Виктора Леденева. Взамен главный редактор якобы пообещал перестать публиковать сведения, которые “порочат” Леденева.

Помощник депутата Юрий Грозмани назвал случившиеся провокацией. По его словам, деньги находились в папке с материалами дела о покушении на Рудникова в марте 2016 года. Как утверждает Грозмани, Рудников договорился об их передаче с Леденевым и получил папку из его рук.