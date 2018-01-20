Суббота, 20 января 2018

Турция начала военную операцию “Оливковая ветвь” в районе города Африн на севере Сирии, который находятся под контролем формирований сирийских курдов. Об этом объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet Daily News.

Эрдоган назвал операцию “антитеррористической”. По словам президента, боевые действия ведут отряды сирийской оппозиции “при поддержке ВС Турции”. В дальнейшем турецкие военные планируют занять территории в районе города Манбидж, также подконтрольного курдам. “Шаг за шагом мы очистим страну до границы с Ираком от террористической мерзости, которая пытается взять нашу страну в осаду”, – отметил Эрдоган.

В пятницу СМИ сообщили, что турецкая артиллерия и авиация обстреливают позиции курдов. Турецкие военные объявили, что нанесли удары по “укрытиям “Рабочей партии Курдистана” и “Отрядов народной самообороны” после обстрела ими турецкой территории.

Между тем официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт призвала Турцию воздержаться от насилия в отношении курдов в районе Африна и сосредоточить усилия на борьбе с “Исламским государством”.

В связи с началом турецкой операции российские военные выведены из района Африна, сообщили в Минобороны. “Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована”, – заявили в военном ведомстве.

Курды, общая численность которых составляет около 30 миллионов человек, – крупнейший в мире этнос, не имеющий собственного государства. После Первой мировой войны, когда пала Османская империя, земли Курдистана оказались разделены между четырьмя странами: Турцией, Сирией, Ираком и Ираном. Во всех этих государствах курды подвергались тем или иным притеснениям. В частности, иракский диктатор Саддам Хусейн в 1980-х годах вел планомерный геноцид этого народа.

В марте 2016 года освободившие от боевиков ИГ северную часть Сирии курды объявили о создании федеративного региона на контролируемой ими территории.

МИД Сирии назвал решение курдов неконституционным и “ничего не стоящим”. В Сирийской национальной коалиции, одной из основных оппозиционных групп, заявили, что отвергает подобные односторонние решения и предостерегает от любых попыток создать автономные регионы. Турецкие власти также заявили, что выступают против одностороннего решения о федерализации.