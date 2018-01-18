Четверг, 18 января 2018

В посольстве США в России отвергли обвинения российского МИДа в “скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам”. “Заявление МИД РФ абсолютно не соответствует действительности и непродуктивно”, – цитирует РБК пресс-атташе посольства Марию Олсон.

Олсон также посоветовала РБК “обратиться к российскому правительству за разъяснением, почему делаются такие заявления”.

В четверг МИД России обвинил в сотрудничестве с американскими спецслужбами авторов статьи BuzzFeed о денежных транзакциях российских дипломатов в США, вышедшей в среду. В МИДе заявили, что журналисты пользовались контактными данными из банковских анкет дипломатов, что “невозможно без санкции соответствующих государственных органов США”. Ведомство обвинило издание в искажении фактов с целью “вписать их в логику кампании в США по обвинению России во “вмешательстве в американские выборы”.

“В отличие от посольств США, нередко прибегающих к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается”, – подчеркнули в ведомстве.

В публикации BuzzFeed говорится о необычных денежных транзакциях между сотрудниками посольства России в США и американцами, а также зарегистрированными в США компаниями, которые имели место в начале 2017 года, а также задолго до последних президентских выборов в стране. Так, согласно документам, полученным изданием, Сергей Кисляк, возглавлявший тогда российское посольство в Вашингтоне, 10 января 2017-го, за 10 дней до инаугурации Дональда Трампа, получил перевод в 120 тысяч долларов, а 25-го числа кто-то попытался отправить 150 тысяч долларов со счета посольства, однако банк заблокировал перевод и сообщил о нем властям, посчитав подозрительным. Также приводятся сведения о подобных банковских операциях российских дипломатов в 2013-2014 годах. Банк Citibank, обслуживающий российское посольство, сообщил о сомнительных операциях Минфину США, после чего их стали изучать ФБР и комиссия по расследованию российского вмешательства в американские выборы под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

В российском МИДе настаивают, что банковские переводы, о которых шла речь в статье, – это “обычные переводы зарплаты, перечисление дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежи строительным фирмам за проведенный ремонт”.