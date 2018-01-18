Четверг, 18 января 2018

Опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов будет создан на базе санируемого Промсвязьбанка. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает Интерфакс.

“Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича”, – отметил Силуанов. Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра России и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, сейчас возглавляет “Российский экспортный центр”.

Промсвязьбанк будет докапитализирован в первом квартале 2018 года и передан в собственность государства, сообщили в Центробанке. Отмечается, что этот банк прекрасно подходит для сопровождения оборонзаказа. При этом Промсвязьбанк будет осуществлять и обычные операции.

Регулятор, так же как и Минфин, не объясняет, почему выбор властей пал именно на этот банк, на докапитализацию которого может понадобиться 100-200 миллиардов рублей. 15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. Временная администрация обнаружила пропажу кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиарда рублей, рассказал Поздышев. Кроме того, ЦБ выявил операции по финансированию банком посредством сделок репо собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов “пропавших” кредитных досье.

22 декабря стало известно, что совладелец Промсвязьбанка, бывший член Совета Федерации Дмитрий Ананьев уехал из России. До объявления о финансовом оздоровлении банка он занимал должность председателя правления и входил в совет директоров. Ананьев вместе со своим братом Алексеем через компанию Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах контролирует 50,03 процента акций Промсвязьбанка.

В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что российские чиновники в целях минимизации рисков, возникших после принятия санкционного закона в США, начали обсуждать создание нового госбанка для кредитования оборонки или же переход на ее прямое финансирование из казначейства.

В декабре российское правительство для защиты от санкций США перевело на закрытую площадку закупки 126 компаний, в основном с государственным участием. С 15 декабря эти компании начнут проводить закупки на площадке для гособоронзаказа, которая администрируется Сбербанком. Компании перестали раскрывать своих контрагентов, которых в документах будут обозначать номерами.

В список вошли четыре госструктуры – ФСБ, СВР, Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ) и Главгосэкспертиза. Также в него включены три нефтяные компании, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспортные и машиностроительные компании. Кроме того, к закрытым торгам допущены компании “Ночные волки”, “Конкорд менеджмент и консалтинг” предпринимателя Евгения Пригожина и “Волга груп” Геннадия Тимченко. Большая часть этих структур уже находится под санкциями США, Евросоюза или Украины. Данные об их госзакупках нужно закрыть, чтобы под санкции не попали другие организации, которые будут совершать сделки с ними.

Закон о расширении санкций против Москвы, подписанный 2 августа президентом США Дональдом Трампом, обязывает американскую администрацию представить в конце января 2018 года в Конгресс доклад о самых богатых российских политиках и бизнесменах, приближенных к руководству России. В документе должны быть оценены их личный капитал, источники дохода и бизнес-связи за рубежом.