Четверг, 18 января 2018

Полиция обыскала офис правозащитного центра “Мемориал” в Грозном, сообщает РБК со ссылкой на члена правления “Мемориала” Олега Орлова.

Следственные действия проводились по сфабрикованному делу о наркотиках, возбужденному против руководителя чеченского “Мемориала” Оюба Титиева. Орлов приехал в Грозный и застал окончание обыска.

Силовики изъяли пепельницу с окурками, ранее оставленными корреспондентом “Новой газеты” Еленой Милашиной. При этом, согласно протоколу обыска, были изъята пепельница в виде разрезанной пополам банки от энергетического напитка “Адреналин” – журналисты “Новой” утверждают, что не видели такого предмета в офисе в понедельник и вторник, а в среду и четверг помещение было закрыто. Как следует из протокола, вместе с пепельницей были изъяты неприкуренные сигареты “Парламент”, которые по виду были освобождены от табака и заполнены чем-то другим. Милашина не курит сигареты такой марки.

Накануне к женщине, которая сдает помещение “Мемориалу”, приходили полицейские. До этого они посещали ее во вторник. “В первый раз они сказали: думай, кому сдаешь, – и потребовали документы, на каком основании сдаешь”, – рассказал Орлов. Во время второго визита силовики потребовали у хозяйки ключи от помещения, пояснив, что будут посещать офис, “когда сочтут нужным”.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, активист вез в машине 180 грамм марихуаны. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против него причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре. Его удерживают в изоляторе временного содержания города Шали для проведения неких следственных действий, которые должны состояться в пятницу. В изоляторе ему отказывают в медпомощи. После 21 января Титиева должны перевести в грозненский СИЗО-1.

На прошлой неделе родственники правозащитника из-за угроз покинули Чечню.

Во вторник Титиев написал заявление о фабрикации дела против него на имя президента Владимира Путина, главы СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. “09.01.2018 года я был задержан сотрудниками Курчалоевского ОВД, и в мою машину было подброшено наркотическое вещество. Против меня было сфабриковано уголовное дело. Полностью подтасованы доказательства моей вины. Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом”, – говорится в документе.