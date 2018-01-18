Четверг, 18 января 2018

Европейский союз призвал обеспечить свободный доступ в Крым международным наблюдателям за ситуацией в сфере прав человека. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы, опубликованном на сайте EEAS.

“Владимир Балух, который выступал против незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, был приговорен к трех годам и семи месяцам колонии-поселения судом на полуострове, юрисдикцию которого ЕС не признает, – говорится в документе. – Кроме того, 23 ноября прошлого года в Симферополе крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи был задержан по сомнительным обвинениям. Принимая во внимание критическое состояние его здоровья, важно, чтобы ему немедленно предоставили доступ к необходимой медицинской помощи”.

В связи с этим представитель EEAS подчеркнула, что международным наблюдателям по правам человека должен быть предоставлен “полный, свободный и беспрепятственный доступ” в Крым.

“Европейский союз ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины на незаконно аннексированном Крымском полуострове и в России будут освобождены как можно быстрее, – отмечается в заявлении. – ЕС по-прежнему привержен своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.

57-летний Дегерменджи арестован по сфабрикованному делу о вымогательстве (“делу Веджие Кашка”). Он имеет инвалидность III группы в связи с тяжелой формой бронхиальной астмы. В симферопольском СИЗО-1 политзек несколько недель не получал адекватного лечения. В итоге в ночь на 14 декабря прошлого года его госпитализировали в реанимацию. Весь первый день пребывания в больнице политзек оставался без сознания; несмотря на это, наручники фсиновцы с него так и не сняли. 20 декабря Дегерменджи выписали из реанимации в общую палату пульмонологического отделения. При этом первое время из-за отсутствия мест в палатах больной лежал на койке в коридоре. 2 января политзека вернули в СИЗО.

12 января подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца арест Дегерменджи и других фигурантов дела, крымскотатарских активистов Асана Чапуха, Кязима Аметова и Руслана Трубача.

Во вторник судья Раздольненского райсуда Елена Тедеева приговорила Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения со штрафом 10 тысяч рублей по сфабрикованному делу о хранении патронов и тротиловых шашек. 46-летний Балух, фермер из села Серебрянка Раздольненского района, был объявлен виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки). На время до вступления приговора в законную силу Тедееву ужесточила активисту меру пресечения, заменив ему домашний арест содержанием в СИЗО . Балуха взяли под стражу в зале суда.

После оглашения приговора политзек заявил: “Вы все равно не добьетесь главной цели, которую вы преследовали всю дорогу, – запугать лично меня и в моем лице всех людей, и даже тех, которые начали уже прозревать в отношении государства, оккупировавшего Крым четыре года назад. Люди уже видят, что это за государство, и недовольство людей все больше и больше. А то, что вы нас никогда не запугаете, – это доказывает присутствие здесь людей, которые вас тоже не боятся”.