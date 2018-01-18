Четверг, 18 января 2018

Суд во Франции разрешил находящемуся под следствием члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову совершить поездку в Россию с 19 января по 21 января включительно, чтобы посетить больного родственника. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, сообщает РИА “Новости”.

“Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника – брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня по воскресенье”, – сказал прокурор.

20 ноября 2017 годасразу по прибытии во Францию Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. 23 ноября суд освободил его под залог 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с суммы в 400 миллионов евро путем занижения стоимости сделок с недвижимостью. Кроме того, Керимову вменена легализация незаконно ввезенных в страну средств в сумме от 500 до 750 миллионов евро. Часть этих средств, как утверждается, была ввезена во Францию наличными. Отмывались эти деньги именно через покупку недвижимости, считает следствие.

В общей сложности по делу Керимова во Франции обвинения предъявили тринадцати людям. Расследование началось еще в 2014 году. В ноябре по этому делу был арестован швейцарский финансист Александр Штудхальтер.

6 декабря апелляционный суд города Экс-ан-Прованс после апелляции прокуратуры увеличил Керимову сумму залога до 40 миллионов евро. Также миллиардера обязали переехать в Ниццу – он жил за ее пределами.

12-го числа того же месяца генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что дело Керимова может быть расследовано и на родине, и сообщил, что во Францию уже направлен соответствующий запрос. Действия французских властей чиновник назвал “неправильными”. “Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек, – пояснил Чайка. – Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении”.

25 декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата обратилась к французским властям с просьбой разрешить Керимову вернуться в Россию под гарантии Москвы в том, что он “будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия”. Обращение было направлено после письма президиума парламента Дагестана, который попросил “оказать содействие”, чтобы Керимов мог как сенатор “защищать права граждан Дагестана”.