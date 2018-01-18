Четверг, 18 января 2018

Российская женская молодежная сборная по гандболу лишена серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года из-за допинга. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.

Пробы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, взятые во время чемпионата, содержали метаболический модулятор мельдоний. Это выяснилось в сентябре прошлого года. Спортсменок временно отстранили от соревнований.

В пятницу суд при EHF признал гандболисток нарушившими антидопинговые правила. Суд учел, что спортсменки принимали мельдоний непреднамеренно, и сократил стандартный срок дисквалификации до 20 месяцев.

При этом результаты спортсменок на ЧЕ-2017 аннулированы. Таким образом, сборная России лишена серебрянной медали. Награда считается неразыгранной.

До 26 января спортсменки могут обжаловать свое отстранение.

“Согласно статье 10 Положения о борьбе с допингом, если установлено, что более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил в период соревнований EHF, компетентный юридический орган также налагает соответствующую санкцию на федерацию. По этой причине также возбуждено судебное разбирательство против Федерации гандбола России. Решение ожидается в ближайшие несколько месяцев”, – отмечается в сообщении.

Чемпионат Европы-2017 для игроков в возрасте до 19 лет проходил в Словении с 7 июля по 6 августа. Российская команда дошла до финала, где уступила Франции.

9 сентября EHF сообщила, что допинг-пробы трех гандболисток молодежной сборной России оказались положительными. Одна из спортсменок сдала положительный допинг-тест в ходе основного раунда чемпионата, две – во время финальной стадии турнира. Имена возможных нарушительниц антидопинговых правил не тогда сообщались.