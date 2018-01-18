Четверг, 18 января 2018

Утром в ожидании коллеги прохаживаюсь по лобби нью-йоркского отеля. Наслаждаюсь минутами утренней умиротворенности. Мир сложен и прекрасен одновременно, когда позади 8 часов сна наперекор часовым поясам, а впереди заседание Совбеза по проблематике оружия массового уничтожения.

Вдруг слышу по-английски:

- Простите, мэм, я могу Вам кое-что сказать? – передо мной стоит высокая американка почтенных лет, ухоженная, с улыбкой и при этом, что редкость, добрыми глазами.

- Конечно! – я привыкла к неожиданному общению, понимаю его и принимаю с радостью.

- Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала, – настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен! И я Вас нашла.

Это было сказано так искренне и с таким неподдельным восторгом, что моя редкая саркастическая колючесть на пару секунд на пару секунд ослабила хватку…

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

После того как Марк Юний Брут покинул ее ложе, Лела Мэчен хлопнула в ладоши. В покой вошли рабыни. Она приняла ванну, оделась, надушилась и позавтракала смирненскими фигами, розовыми апельсинами и графином “Лакрима Кристи”. Потом закурила сигарету и приказала подать носилки.

У ворот дома, как обычно, толпились полчища обожателей из Двадцатого легиона. Два центуриона оттолкнули носильщиков от ручек носилок и понесли ее на своих широких плечах. Лела Мэчен улыбалась. Какой-то юноша в синем, как сапфир, плаще пробился сквозь толпу и подбежал к ней… – Лела! – воскликнул он. – Повелительница!

И полоснул по своей левой руке ножом так, что алая кровь обагрила одежды Лелы.

- Кровь моя – вот все, что я могу тебе отдать! – воскликнул он.

Лела мягко коснулась его лба.

- Глупый мальчик, – проворковала она. – Ну, зачем же так?

- Из любви к тебе, моя госпожа!

- Тебя пустят сегодня ко мне, – прошептала Лела… – Я обещаю. Как тебя зовут, красавчик?

- Бен Гур.

- Сегодня в девять, Бен Гур.

Альфред Бестер (1913-1987), американский писатель-фантаст. “Феномен исчезновения”