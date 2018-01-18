Четверг, 18 января 2018

После скандала с видеороликом, в котором первокурсники Ульяновского института гражданской авиации станцевали в нижнем белье и форменных фуражках, в сети начался флешмоб в их поддержку. Студенты разных институтов и училищ сняли свои версии пародии на клип Бенни Бенасси Satisfaction.

При этом участники видеороликов в большинстве случаев стараются скрыть свои лица и не указывают, где именно прошли съемки.

В сельскохозяйственном техникуме в села Рязаново Ульяновской области сняли два ролика, один с участием юношей, другой – девушек. Видеозаписи опубликованы в ВК-сообществе “Типичный Димитровград”.

При этом “женский” вариант сопровождался надписью “Студентки поддержали ульяновских курсантов”.

В самом Димитровграде ролик сняли девушки-медики.

Еще одна пародия – от “курсантов мореходного училища”. В каком учебном заведении она снята, не уточняется.

Свой ролик сняли и курсанты суворовского училища.

На следующей записи танцуют молодые люди в футболках МЧС. Как предположили в соцсетях, ролик сняли в Уральском институте государственной противопожарной службы. Однако в вузе это отрицают. “Уральский институт МЧС к этому отношения не имеет! Я вам официально заявляю, что таких помещений у нас нет и это не наши курсанты. У нашего личного состава, у курсантов нашего института распорядок дня расписан таким образом, что у них времени хватает едва-едва на учебу и на подготовку. Курсанты приняли присягу, у них есть понятие как кодекс чести сотрудника МЧС. Там четко прописано, что позорить форму запрещено!” – написал начальник отдела пропаганды института.

Еще один вариант от пожарных:

К флешмобу присоединились журналисты телеканала N1 из Нижневартовска. Клип снимался на улице при температуре -37, так что его участники танцуют в одежде.

В сообществе “Город Иркутск” опубликовали ролик “Байкальские нерпы тоже решили присоединиться к всероссийскому танцевальному флешмобу в поддержку курсантов-летчиков”.

Свой видеоролик курсанты УИГА сняли еще осенью. Они пародировали клип на песню Satisfaction, выпущенный в 2002 году итальянским диджеем Бенни Бенасси. В двухминутном ролике, снятом одним планом, 14 студентов первого курса летного факультета танцуют под музыку в нижнем белье, ботинках, фуражках, ремнях и галстуках. Видео было снято в одном из общежитий института.

Во вторник ролик был опубликован в соцсетях и сразу приобрел популярность. Один из крупнейших пабликов “ВКонтакте” MDK закрепил видео. Только эту копию за сутки посмотрели 2,5 миллиона раз, другие копии совокупно набрали не менее полутора миллионов просмотров.

В Росавиации заявили, что подобный “безнравственный эпизод” отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Представители авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-летную экспертизу отметившихся курсантов с детальным учетом их психоэмоционального состояния.

Курсанты “насмехаются над святым” и “глумятся над отраслью”, считает ректор УИГА Сергей Краснов. “Некоторые пишут, что ребята пошутили, но делали бы они это у себя дома, то никто бы не заметил. Они же были в фуражках гражданской авиации, – сказал ректор. – Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА – это храм наук, который дает путевки в жизнь”.

Однако в четверг Приволжская транспортная прокуратура, проведя проверку, не нашла оснований для отчисления первокурсников. “В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено”, – говорилось в сообщении.

Вместе с тем прокуратура внесла представление ректору УИГА в связи с “ненадлежащей организацией воспитательного процесса”, нарушением закона “Об образовании”, локальных правовых актов института. Отмечается, что поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.