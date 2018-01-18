Четверг, 18 января 2018

В Москве прошел согласованный марш в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Участники акции собрались в Новопушкинском сквере. Полицейские тщательно досматривали активистов и подвергали цензуре их плакаты. На проход одного человека уходило 3-5 минут. У рамок скопились большие очереди.

Шествие, назначенное на 19 часов, из-за этого началось с опозданием. Его участники несли растяжки “Смерть фашизму! Смерть капитализму!” и “Сильному обществу лидер не нужен”. Несмотря на досмотр, одна из активисток смогла пронести плакат “Свободу Оюбу Титиеву. Оставьте в покое “Мемориал”. Участники марша скандировали “Фашизм не пройдет!”.

Колонна прошла по Бульварному кольцу до места убийства Маркелова и Бабуровой на Пречистенке. Там участники акции возложили цветы. В марше участвовали несколько сот человек.

По данным “ОВД-Инфо”, трое или четверо участников акции задержаны. Их отвезли в отдел полиции “Пресненский”. Полицейские объяснили задержание тем, что активисты закрывали лица шарфами.

Антифашистское шествие за минуту: видео Юрия Тимофеева

19 января 2009 года Маркелов и Бабурова были застрелены нацистом Никитой Тихоновым у дома №1 на Пречистенке. Пособницей убийцы была его гражданская жена Евгения Хасис. Как пояснил Тихонов на следствии и суде, он намеревался убить только Маркелова, а в Бабурову выстрелил, лишь когда она попыталась его разоружить. Маркелов погиб на месте, Бабурова умерла в больнице в тот же день поздно вечером.

В 2011 году Тихонов был осужден к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам колонии.

Акции памяти Маркелова и Бабуровой проходят ежегодно. В 2017 году в столице в согласованном шествии участвовали около 500 человек (

ВИДЕО). На месте проведения акции дежурили автозаки, сотрудники ОМОН и правоохранительных органов. Участников шествия досматривали и отбирали плакаты, “не соответствующие теме мероприятия”. Семеро демонстрантов были задержаны.

Антифашистские акции в память Маркелова и Бабуровой прошли и в других городах. В Мурманске полицейские задержали около 10 активистов. На Татьяну Кульбакину, которую сочли организатором акции, составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия порядка его организации либо проведения). Остальных отпустили, взяв “объяснения”. В Петербурге акция проходила в форме одиночных пикетов. Сотрудники полиции задержали 76-летнего активиста Игоря Андреева. По словам полицейских, порядок проведения мероприятия он нарушал тем, что ходил, а не стоял во время одиночного пикета. На активиста был составлен протокол по статье 20.2 КоАП.