Пятница, 19 января 2018

Дагестанское управление СКР возбудило уголовное дело о превышении полномочий против мэра Махачкалы Мусы Мусаева, сообщается на сайте следственного ведомства.

Мусаеву инкриминируют пункт “в” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий). Ему грозит от трех до десяти лет колонии.

Согласно фабуле дела, чиновник в марте 2016 года незаконно передал ОАО “Акционерный строительно-промышленный комплекс” земельный участок в Махачкале плошадью 17,5 тысяч квадратных метров, который стоил более 81 миллиона рублей. За участок, находившийся в республиканской собственности, завод заплатил государству 1,1 миллиона рублей. В СКР оценивают ущерб от действий Мусаева в 80 миллионов рублей.

Как сообщает “Кавказский узел”, сотрудники управлений ФСБ и СКР по Дагестану провели обыски в мэрии Махачкалы и доме Мусаева. Во время следственных действий силовики выломали дверь рабочего кабинета зама Мусаева Курбана Курбанова, курирующего управление по вопросам капитального строительства, уточняет местная газета “Черновик”.

По сведениям издания, следственные органы собираются в ближайшее время потребовать отстранения Мусаева от должности и избрания для него меры пресечения. Как сообщается, уже отстранен от должности первый зам Мусаева Абдулмумин Ибрагимов.

Вечером источник Интерфакса сообщил, что Мусаев задержан и помещен с изолятор временного содержания. “Его задержали по статье 91 Уголовного-процессуального кодекса. Предположительно, завтра ему будет предъявлено обвинение, и его арестуют”, – сказал источник.

О том, что республиканское управление МВД нашло в действиях Мусаева и начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы Магомедрасула Гитинова признаки превышения полномочий, “Черновик” писал еще в декабре прошлого года. Тогда речь шла о том, что чиновники в нарушение градостроительного регламента разрешили использовать под многоэтажное строительство земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров на улице Данилова, принадлежащий ОАО “Старт”.

Летом 2016 года года против сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева были возбуждены дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей) и статье 319 УК (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). По версии следствия, он в мае того же года сопротивлялся сотрудникам ДПС, остановившим его машину за нарушение ПДД. Впоследствии оба дела были закрыты прокуратурой.