Среда, 17 января 2018

Учебник истории России для 10 класса, который вызвал недовольство членов Совета Федерации, переиздан и больше не содержит спорных формулировок о событиях на Украине в 2014 году. Об этом заявил Александр Брычкин, генеральный директор корпорации “Российский учебник”, связанной с издавшим книгу с ООО “Дрофа”, сообщает Интерфакс.

“Текущее издание учебника в части представления событий, происходивших на Украине в 2014 году, не содержит в себе спорных формулировок. В частности, события, происходившие в начале 2014 года в Киеве, названы государственным переворотом”, – говорится в письме Брычкина. По его словам, в 2015 году прошел ряд авторитетных экспертиз, в том числе в РАН, причем заключения всех экспертиз были положительными. “На этом основании учебник был включен в федеральный перечень учебников и рекомендован к использованию при реализации программ общего образования”, – отметил гендиректор.

Между тем один из авторов учебника, Олег Волобуев, обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с призывом совместными усилиями “пресечь попытки вовлечь всех нас в медийные манипуляции, выглядящие как искусственное нагнетание общественного беспокойства”.

“Могу с уверенностью заявить, что в учебнике “История России: начало XX – начало XXI века” нет ни одной фразы, носящей провокационный характер. Формулировка в отношении украинских событий, взятая из первого издания 2015 года и представленная в публичном поле как сомнительная, была использована в исходном тексте исключительно как часть устоявшегося выражения “цветная революция, – говорится в письме Волобуева. – Общая оценка событий 2014 года на Украине носит в учебнике исключительно негативный характер”.

Автор подчеркнул, что учебник создан в соответствии с историко-культурным стандартом. При этом документ фактически доведен до 2012 года и не содержит описания последующих событий “кроме упоминания договора о принятии Республики Крым и г. Севастополь в состав России”. По словам Волобуева, учебнике нет ни одной провокационной формулировки, и всей этой ситуации можно было бы избежать, “если бы Минобрнауки своевременно обновило федеральный перечень учебников, который не изменялся с 2014 года”.

11 января стало известно, что Минобрнауки отправило учебник “История России. Начало XX – начало XXI века”, написанный Волобуевым, Сергеем Карпачевым и Петром Романовым на дополнительную экспертизу в Академию наук. Председательствовала на заседании, которое прошло еще в декабре, сама Васильева. 19 членов совета проголосовали “за”, двое воздержались.

К учебнику возникли претензии в Совете Федерации. В октябре 2017 года учебник в своем выступлении на пленарном заседании упомянул член СФ от аннексированного Крыма Сергей Цеков. Он привел цитату о событиях весны 2014 года: “Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров”.

Такую подачу материала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко назвала “провокационной” и предложила комитету Совфеда по образованию и науке “специально изучить разделы учебников по истории, посвященные присоединению Крыма”.

Сам Цеков пояснил, что его возмутило, что события на Украине в 2014 года в учебнике названы революцией. “Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике? У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение”, – заявлял член СФ от аннексированного Крыма.

Кроме того, претензии к учебнику предъявлял телеведущий Дмитрий Киселев. В сюжете, посвященном выступлению в Бундестаге десятиклассника гимназии № 1 Нового Уренгоя Николая Десятниченко, он показал учебник Волобуева, Карпачева и Романова и обвинил в скандале его составителей. На самом деле, как выяснила “Медуза”, в уренгойской гимназии учатся по другому учебнику.