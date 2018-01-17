Среда, 17 января 2018

Судья верховного суда аннексированного Крыма Галина Редько подтвердила приговор 23-летнему жителю Алупки Муэдину Аливапову, осужденному к четырем с половиной годам колонии-поселения по сфабрикованному обвинению в поджогах машин в Ялте и Алуште. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

Между тем сроки двум другим фигурантам – Сергею Кудряшову и Вячеславу Бутнику – Редько уменьшила на полгода: первому с трех с половиной до трех лет колонии-поселения, второму – с трех до двух с половиной лет.

Приговор по делу вынес подконтрольный России Ялтинский горсуд. Когда именно проходило разбирательство, не уточняется. Все трое были объявлены виновными по части 2 статьи 167 российского УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Аливапову вменили девять эпизодов, Кудряшову – восемь, Бутнику – шесть. Эпизоды датированы концом 2015 – началом 2016 года.

Адвокат Аливапова заметил, что как Кудряшов, так и Бутник под пытками оговорили его клиента. Между тем в действительности подсудимые не были знакомы между собой. Однако этот факт, так же как и указания защитника на противоречия в показаниях и многочисленные процессуальные нарушения судья Редько на апелляции проигнорировала.

Приговор вступил в силу. Все фигуранты с июля 2016 года, когда у них истекли предельные по их обвинению полугодовые сроки пребывания в СИЗО, находятся под подпиской о невыезде. Теперь в течение месяца им из уголовно-исполнительной инспекции поступят предписания с указанием колоний, в которых они должны отбывать сроки.

Аливапов был задержан 23 января 2016 года. Два дня спустя его отправили в СИЗО. Дело вело УМВД по аннексированному Крыму.

Фабула обвинения точно не известна. Как ранее рассказывала Зарема Аливапова, мать фигуранта, в деле утверждалось, что ее сын получал за поджоги машин деньги от некоего неустановленного лица и передавал их Кудряшову и Бутнику.

Как и двое других фигурантов, Аливапов после задержания дал признательные показания, так как подвергся психологическому давлению. Однако в дальнейшем от этих показаний отказался и начал настаивать на своей невиновности.

Сам Аливапов не был политактивистом, однако его брат, Мустафа Аливапов, известен как участник крымскотатарского национального движения. Проблемы с российскими силовиками у Мустафы Аливапова начались, после того как 18 мая 2015 года он поучаствовал в автопробеге, посвященном годовщине депортации крымских татар. Тогда он был задержан, а в дальнейшем, по его словам, находился под наблюдением.

16 января 2016-го Мустафа Аливапов выехал на континентальную Украину, чтобы переоформить машину. После ареста брата он решил не возвращаться в Крым.

В Меджлисе крымскотатарского народа не исключали, что арест Аливапова был местью силовиков за активность старшего брата. Такую же мысль высказывал председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

После ареста Аливапова, Кудряшова и Бутника поджоги машин продолжились. Прекратились они только после того, как 6 марта 2016-го силовики задержали 43-летнего жителя Челябинска. Сообщалось, однако, что он признается в поджогах, относящихся лишь к концу февраля – началу марта.

О суде над челябинцем информации, насколько известно, не поступало.