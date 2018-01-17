Среда, 17 января 2018

Алексей Навальный отказался от предложения мэрии Москвы провести акцию протеста против неконкурентных выборов 28 января в районе Щукино. Об этом политик написал в Твиттере.

“Мэрия Москвы предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону – в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь”, – призвал Навальный.

В понедельник в мэрию была подана заявка на шествие по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. “Заявленная тема акции – “Забастовка избирателей”, максимальная численность участников – 15 тысяч человек. Начало в 14:00 28 числа”, – сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Заявки были поданы и в других городах. В четверг власти Петербурга отказались согласовать шествие и митинг напротив Смольного. “Говорят, там дома ремонтируют. Ничего, нас это не остановит!” – написал координатор регионального штаба Денис Михайлов в Твиттере. По его словам, власти предложили перенести мероприятие в Удельный парк, но активисты на это предложение не согласны.

В четверг в петербургском штабе Навального прошел обыск. “В питерском штабе изымают все: ноутбуки, принтеры, листовки, личные вещи”, – написал политик.

Заявки на акцию 28 января также отклонили в Кирове, Оренбурге, Уфе, Самаре. В Нижнем Новгороде и Казани власти предложили альтернативные площадки. В Екатеринбурге и Иркутске акции согласованы.

По словам Навального, на сегодняшний момент в акции участвуют более 90 городов. “В 90 процентах случаев акции согласованы. Чаще всего согласованы митинги. По шествиям больше отказов. В половине случаев там, где мы заявляли шествие и митинг, согласовывают только митинг, – написал политик. – Таким образом, уже сейчас можно заявить, что акция совершенно точно состоится в общероссийском масштабе без каких-то особых драм с массовыми задержаниями. Отказы в некоторых городах связаны, очевидно, с тупостью и упрямством местных властей. Акции в этих городах все равно будут, и в них особенно важно участвовать”.

“В нескольких местах нам согласовали, но с переносом на очень неудобные время и место. Такое мы расцениваем как незаконный отказ и будем проводить там, где уведомляли. В полном соответствии с решением Конституционного суда, – - отметил Навальный. – Мы подали совершенно законные заявки. Мало того, мы подали даже предварительное уведомление за месяц. Любой отказ будет абсолютно незаконен, и мы ему не подчинимся”.

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению политика Алексея Навального кандидатом в президенты. 30 декабря Верховный суд назвал отказ законным. 6 января апелляционная коллегия ВС подтвердила это решение.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил политик.