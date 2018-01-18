Четверг, 18 января 2018

Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для отчисления первокурсников Ульяновского института гражданской авиации, опубликовавших в интернете видеоролик с танцами в нижнем белье и форменных фуражках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем прокуратура внесла представление ректору УИГА в связи с “ненадлежащей организацией воспитательного процесса”, нарушением закона “Об образовании”, локальных правовых актов института. Отмечается, что поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

В четверг губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также заявил, что не поддерживает идею с отчислением курсантов из-за видеоролика. Морозов подчеркнул, что наказание должно быть справедливым и “не сломать молодым людям жизнь”. При этом губернатор поручил организовать работу специальной комиссии с участием представителей Минтранса и Росавиации, которая должна проверить, как ведется педагогическая работа с курсантами, кто выложил в сеть ролик, и кто принял участие в танцах.

Видеоролик был снят еще осенью. Курсанты, по их словам, пародировали клип на песню Satisfaction, выпушенный в 2002 году итальянским диджеем Бенни Бенасси. В двухминутном ролике, снятом одним планом, 14 студентов первого курса летного факультета танцуют под музыку в нижнем белье, ботинках, фуражках, ремнях и галстуках. Видео было снято в одном из общежитий института.

Во вторник ролик был опубликован в соцсетях и сразу приобрел популярность. Один из крупнейших пабликов “ВКонтакте” MDK закрепил видео. Только эту копию за сутки посмотрели 2,5 миллиона раз, другие копии совокупно набрали не менее полутора миллионов просмотров.

В Росавиации заявили, что подобный “безнравственный эпизод” отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Представители авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-летную экспертизу отметившихся курсантов с детальным учетом их психоэмоционального состояния.

Курсанты “насмехаются над святым” и “глумятся над отраслью”, считает ректор УИГА Сергей Краснов. “Некоторые пишут, что ребята пошутили, но делали бы они это у себя дома, то никто бы не заметил. Они же были в фуражках гражданской авиации, – сказал ректор. – Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА – это храм наук, который дает путевки в жизнь”.