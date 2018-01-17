Среда, 17 января 2018

Судья Кировского райсуда аннексированного Крыма Роман Михайлов арестовал на 10 суток активиста Герая Куламетова и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Михайлов счел, что Куламетов совершил правонарушение по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций), опубликовав в 2012 году некий видеоролик. О содержании ролика не сообщается.

В то же время Белогорский райсуд оштрафовал на одну тысячу рублей крымскотатарского активиста Кемала Сеитьяева по статье 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) за то, что “сохранил в социальной сети “ВКонтакте” песню Тимура Муцураева”.

Утром в четверг у обоих активистов прошли обыски. Дом Куламетова Старом Крыму оцепили силовики в масках. К дому подогнгали автозак. Вместе с Куламетовым проживают его жена, двое маленьких детей, а также мать и сестра активиста. У всех жильцов дома отобрали телефоны. Силовики изъяли компьютер Куламетова. Активиста отвезли в Кировский райотдел полиции, где составили протокол, а затем в суд.

Одновременно прошел обыск в доме Сеитьяева в Белогорске. Его также отвезли в полицию, затем в суд.

Оба активиста участвовали в одиночных пикетах 14 октября. “Общественность абсолютно солидарна в том, что вся эта “спецоперация” с привлечением большого количества силовиков – не из нелюбви к репертуару Муцураева. Просто повод включить человека, в данном случае одиночного пикетчика, в список “экстремистов”, – отметили в “Крымской солидарности”.

14 октября аннексированном Крыму прошли одиночные пикеты в поддержку арестованных по новому делу “Хизб ут-тахрир” мусульман. “Во многих регионах Крыма проводятся одиночные пикеты под лозунгами “Крымские татары не террористы”, “Прекратить преследования крымских татар”, “Освободить всех незаконно арестованных политических заключенных”. Силовики пытаются незаконно им противостоять, составляют протоколы, грозят незаконными арестами, даже есть задержанные. Некоторых участников пикета пытаются похитить люди в штатском на частных автомобилях”, – отмечал крымскотатарский активист Заир Смедляев.

В акции участвовали более ста человек. Полицейские задержали 49 пикетчиков. “За нарушения требований федерального закона “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД”, – говорилось в пресс-релизе МВД Крыма.

Впоследствии ряду пикетчиков были назначены административные штрафы.