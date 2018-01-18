Четверг, 18 января 2018

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу лидера Партии прогресса Алексея Навального на запрет участия в президентских выборах кандидатов с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующее определение, принятое в четверг, опубликовано на сайте суда.

В документе суд ссылается на вынесенное ранее решение о конституционности нормы о запрете избираться с судимостями, которая содержится в законе об основных гарантиях избирательных прав граждан. Аналогичное положение закона о выборах президента “воспроизводит нормативное содержание” этого правила, и поэтому на него “в полной мере распространяются изложенные ранее Конституционным Судом Российской Федерации правовые позиции”, отмечается в определении.

По мнению судей КС, возможность избираться на руководящие посты в государстве людям с судимостями “создает крайне высокие риски для правовой демократии”.

Как отмечает “Коммерсант”, КС рассмотрел жалобу Навального в рекордный трехдневный срок. В 2014 году суд за два дня одобрил договор об аннексии Крыма.

Навальный обжаловал закон о президентских выборах в Конституционном суде 16 января. Политик указывал, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки.

ЦИК отказался зарегистрировать Навального кандидатом на выборы президента 25 декабря 2017 года. 30 декабря Верховный суд, а 6 января 2018-го – его апелляционная коллегия объявили это решение законным.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил оппозиционер. В Москве акция пройдет на Тверской без согласования с городскими властями – политик отказался от предложения мэрии перенести мероприятие в Щукино.