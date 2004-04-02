Пятница, 19 января 2018

Статья

Кинопроба процентной нормы

Упорство депутата Валерия Гальченко вознаграждено: его законопроект, направленный на ограничение демонстрации зарубежных фильмов на российских экранах, обсуждается на пленарном заседании Госдумы. Правда, инициатива национально гордого единоросса скорее всего не получит поддержки парламентариев – президент Путин пока ее не одобряет. Но, по мнению кино- и телекритика Юрия Богомолова, у г-на Гальченко есть основания полагать, что время на его стороне.

Юрий Богомолов

02.04.2004

Статья

Побитый, но живой

Во-первых, завершилась наконец титаническая битва Мединского с либералами, едва не лишившими его докторской степени. Из этой битвы он вышел сильно пораненным, но живым, и в самом деле может теперь давать мастер-классы любым деятелям, умученным от врагов отечества. Во-вторых, он продолжает наводить порядок в культурной сфере.

Илья Мильштейн

20.11.2017

Статья

Все по местам

Почему на мятежного “Нуреева” рвется начальствующая аристократия, а просматривать крамольную документалку тот же самый бомонд отряжает остервенелых “ополченцев”? Как так выходит, что одному достаются сливки общества, а другим – сплошной Тарасевич? Откуда это неравенство?

Илья Мильштейн

11.12.2017

Собственно, это давно уже не новость, это проза жизни, это банальный и даже надоевший сюжет. Громят телеканал либо безвинно сажают богатого человека, на что вольнолюбивые мастера культуры откликаются открытым письмом, в котором выражают протест против удушения свободы слова или беззаконного отъема собственности. А им, тоже в рамках открытого письма или как бы поодиночке, но слаженным хором отвечают другие представители творческой интеллигенции. Дескать, долги надо непременно отдавать, а решение независимого суда – уважать, немея перед законом. Это все предсказуемо, до ломоты в скулах.

Оттого переписку российских кинопрокатчиков с российскими кинопродюсерами поначалу читаешь как некий давно знакомый текст, который успел наскучить. Там люди прогрессивные, здесь – так называемые патриоты. Те бунтуют против властей, а эти, понятное дело, поддерживают начальство. Потом еще один из тех, кто за власть, снимает свою подпись, хотя такие вещи обычно случаются не сразу – лет через пять, как правило. Короче, что тут комментировать.

Однако в данном случае поговорить есть о чем, поскольку событие произошло не совсем обыкновенное. Традиционный спор хозяйствующих субъектов на сей раз впрямую политики не касается. Дискуссия вовсе не сводится к тому, что телевизионщики невосторженно оценивают деятельность президента или олигарх позволяет себе публично дискутировать с тем же президентом о коррупции. Речь идет вроде чисто о бабках.

Минкульт в лице министра Мединского придерживает в прокате иностранные фильмы про медвежонка и про фантастику, дабы зрители сполна насладились нашими, и прокатчики обвиняют его в самодурстве и вредительстве. Им в неповторимом своем стиле отвечает министр: мол, что хочу, то и ворочу, и вообще действую в интересах российского кино, а не Голливуда. Ну и вслед за ним на страницах правительственной газеты выступают Бондарчук с Шахназаровым и такие же, как они.

Устный краткий монолог главы Минкульта организаторы письма и подписанты разворачивают до размеров довольно внушительного послания, в котором подробно перечисляют заслуги министра перед Родиной. И про Голливуд в нем сказаны самые главные слова: мол, если бы наши шедевры были запущены в американский прокат, то “идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США” стала бы преградой на пути их коммерческого успеха. То есть Мединский, лоббируя российское кино в ущерб прокатчикам и зрителям, действует, подражая заокеанским врагам российского кинематографа, за что его и хвалят Поляков с Кончаловским.

История, как видите, получается запутанная, так что с ходу и не поймешь, кто космополит и либерал, а кто патриот и консерватор. Для всех образцом является Америка. Все поют с чужого голоса.

А по-настоящему интересен тот факт, что конфликтующие стороны, публикуя свои открытые письма, обращаются непосредственно к премьер-министру Медведеву. Не к Путину, что так типично для россиян, адресующих свои телеги руководству, даже если президент в них не поименован, но лично к Дмитрию Анатольевичу. Прокатчики хотят, чтобы он уволил Мединского. Продюсеры утверждают, что Мединский прекрасен.

Складывается впечатление, что на наших глазах разворачивается нешуточная кадровая интрига. Причем, что любопытней всего, за пару месяцев до выборов Путина. После которых одолевший соперников в честной бескомпромиссной борьбе отправит правительство в отставку и начнет собирать кабинет по новой. В связи с чем ходят разные слухи о грядущей судьбе временно или навсегда уволенных – в том числе и Медведева, и Мединского.

Между тем и ограбленные министром, и сторонники министра обращаются к Дмитрию Анатольевичу как власть имеющему. Можно предположить, что они или стоящие за ними товарищи что-то знают или о чем-то догадываются. К примеру, о том, что уставший от побед Путин, все более погруженный в беседу с Махатмой Ганди и командующим Ракетными войсками стратегического назначения, после выборов не только оставит своего верного сменщика на посту, но и делегирует ему многие второстепенные полномочия. В частности, кого там ставить на Минкульт.

Потому, воспользовавшись очередной хамской выходкой Владимира Ростиславовича, его противники организовали вставание с колен кинопрокатчиков, призывающих Медведева покончить с волюнтаризмом в прачечной. Потому друзья Мединского наносят контрудар, указывая главе кабинета на то, как ему повезло с министром культуры. Так прямо и пишут: “…позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, за то, что Вы ставите абсолютно правильные задачи перед Министерством культуры РФ, и оно их успешно выполняет”. Этой эффектной фразой завершается послание, и если сам доктор исторических наук ее туда вписал, то нельзя не поразиться отточенности слога и той отчаянной цепкости, с какой он держится за кресло. Не только организуя письмо, но и возвращая в прокат один из двух отложенных фильмов.

Тем не менее силы, выступающие за и против Мединского, по-видимому, примерно равны и его нынешней весной будут взвешивать на тех весах, где взвешивают весь наш истеблишмент. С одной стороны, он утомил высшее начальство своими бесконечными скандалами и разборками с мастерами культуры, которые при этом министре все более погружаются в кромешную тоску. С другой стороны, он все-таки патриот каких поискать и Никита Михалков, один из культурнейших людей России и покровитель министра, им доволен.

С письмами тоже все непросто. Это правда, в ходе своей неуемной борьбы с Голливудом министр может просто развалить нашу киноиндустрию, отвадив зрителей от посещения кинотеатров. Однако правда и то, что враги его в массе своей очень похожи на друзей старого НТВ и Михаила Ходорковского. В отличие от друзей Мединского, которые с самого начала счастливых нулевых все поняли и подписывали только правильные письма. Да, есть над чем подумать Дмитрию Анатольевичу, вникая в тексты, адресованные ему и содержащие в себе много потайных смыслов и волчьих капканов.

Стараниями Мединского, если его оставить, можно приблизить экономическую катастрофу, за что с Медведева строго спросят. А если убирать таких, как министр культуры, то устоит ли путинская Россия? А ежели не устоит, то это хорошо будет или плохо? Вопросы все чрезвычайной важности, и в них, как в открытых письмах, непримиримо враждующих друг с другом, отражаются споры о прошлом, настоящем и будущем огромной страны.