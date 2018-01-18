Четверг, 18 января 2018

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области погиб солдат-срочник. Об этом сообщают “Аргументы и факты – Челябинск” со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

“Механик-водитель танка получил несовместимые с жизнью травмы в результате грубого нарушения требований безопасности в ходе плановых занятий по вождению боевых машин, – уточнили в ЦВО. – Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия штаба военного округа”.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 350 УК (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в главном военном следственном управлении СКР. По показаниям подозреваемого, в среду около 17 часов он вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. “Когда он (подозреваемый. – Ред.) подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

С 16 по 18 января на Чебаркульском полигоне проходит “танковый биатлон” Армейских международных игр-2018. В ходе конкурса экипажи танков Т-72Б-3 танковой дивизии Центрального военного округа выполняют тренировочные заезды с прохождением маршрута протяженностью около 20 километров.