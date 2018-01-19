Пятница, 19 января 2018

сообщил/a> лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам разговора с Трампом после заседания Совбеза ООН.

По словам Назарбаева, Трамп хочет перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в столицу другого государства. Оба президента согласились, что консультации в Минске зашли в тупик, подчеркнул Назарбаев.

“Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать”, – добавил казахский лидер.

Назарбаев также одобрил инициативу ввода в Донбасс миротворцев ООН “для определения границ”. По его словам, такая мера увеличит взаимопонимание между сторонами. Москва настаивает на том, чтобы контингент миротворцев размещался не на российско-украинской границе, а между армией Украины и пророссийскими боевиками.

Вторые минские соглашения о перемирии между Киевом и пророссийскими сепаратистами были заключены в феврале 2015 года. Гарантами выполнения документа выступили Россия, Германия, и Франция. В июле 2017 года к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта присоединился спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

В четверг Верховная Рада Украины приняла закон о деоккупации Донбасса. В документе впервые на законодательном уровне признается, что Россия ведет вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории.