Среда, 17 января 2018

На заседании суда по третьему делу поэта Александра Бывшева прокурор Кромского района Алексей Трянзин заявил, что в среду в отношении было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 294 УК (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Об этом сообщает сам Бывшев.

“Как объяснил государственный обвинитель, мои интервью и публикации в различных СМИ, в том числе в зарубежных, где я подробно рассказываю о ходе судебного разбирательства и творимом в отношении меня вопиющем произволе со стороны российских карательно-репрессивных органов, оказывают давление на участников процесса (свидетелей обвинения) и значительно затрудняют осуществление правосудия. Поэтому кромской прокурор выступил с ходатайством изменить в отношении меня меру пресечения и заменить подписку о невыезде на заключение меня под стражу, поскольку, находясь на свободе, и имея доступ к Интернету я “продолжу заниматься своей преступной деятельностью и препятствовать проведению расследования”, – пишет Бывшев.

Кроме того, Трянзин потребовал проводить все дальнейшие судебные заседания до конца процесса в закрытом режиме без доступа прессы и телевизионных СМИ в связи с предстоящими допросами действующих сотрудников ФСБ и штатных негласных сотрудников спецслужб, чтобы исключить разглашение государственной тайны.

“Совершенно очевидно, что все эти слова прокурора насчет “разглашения государственной тайны” и моего “воспрепятствования проведению расследования” есть ни что иное, как дымовая завеса. Истинная цель данных действий стороны обвинения одна – скрыть от общественности правовой беспредел, который творится в связи с моим абсолютно сфабрикованным (причем крайне бездарно и непрофессионально) уголовным делом. Гласность и внимание средств массовой информации к творящимся в отношении меня безобразиям силовиков – вот то, чего так панически боятся российские следственные органы”, – отметил поэт.

“Как мне с полной уверенностью сказал мой адвокат, вчерашнее новое уголовное дело против меня было заведено только для того, чтобы дать повод чекистам изъять в ходе предстоящего обыска всю оргтехнику (компьютер и электронные носители) и тем самым окончательно заткнуть мне рот на период всей президентской кампании. Похоже, им это удастся”, – пишет Бывшев.

Следующее судебное заседание, на котором будет принято решение о ходатайстве гособвинителя, состоится 25 января.

24 ноября Бывшев сообщал, что против него собираются возбудить еще одно уголовное дело по статье 282 УК (разжигание ненависти либо вражды). Поводом стали два стихотворения, опубликованные поэтом в сентябре на сайте “Орлец”. В Кромском межрайотделе областного управления СКР Бывшеву сообщили, что уже получили материалы по этим стихам. 24 июля 2017 года в редакцию сайта “Орлец” явился оперативник ЦПЭ с запросом прокуратуры. Запрос касался стихов Бывшева, помещенных в комментариях к публикациям сайта. “Теперь у них есть IP, с которого Вы запиливали комменты. Будьте бдительны”, – в тот же день предостерегла поэта редакция.

Поэт поинтересовался, сколько дел собираются против него возбудить. “Я получил замечательный ответ от заместителя начальника межрайонного следственного управления: “Ну Вы же продолжаете писать стихи. Люди здесь от Вас ничего хорошего не ждут, а только какие-нибудь провокации.” В общем, не успел еще начаться суд по третьему моему уголовному делу, как силовики уже спешат состряпать четвертое дело против “поэта-террориста.” Видимо, ими получен серьезный приказ сверху окончательно заткнуть мне рот перед президентскими выборами”, – отмечал Бывшев.

30 сентября 2016 года в отношении поэта возбудили третье “экстремистское” дело. В январе 2017 года группа силовиков под руководством старшего оперативника ЦПЭ С. Стеблецова провела у Бывшева обыск. Он был санкционирован судьей Кромского райсуда Еленой Гудковой, которая осенью 2014-го объявила экстремистским материалом другое стихотворение поэта – “Украинским патриотам”. По итогам обыска визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи. В дальнейшем поэт несколько раз побывал на допросах по делу. От дачи показаний он неизменно отказывался.

19 октября замруководителя Кромского межрайотдела областного управления СКР капитан юстиции Дмитрий Зубов взял у Бывшева подписку о невыезде.

31 октября Бывшеву предъявили обвинение. “По иронии судьбы меня пригласили для вручения документа об обвинении по уголовной статье за мои “экстремистские” стихи именно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий”, – отметил поэт. Помимо постановления о привлечении в качестве обвиняемого Зубов предъявил Бывшеву заключения исследований, проведенных Воронежским региональным центром судебной экспертизы и Орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста. Согласно этим бумагам, в стихотворении Бывшева “На независимость Украины” присутствует состав части 1 статьи 282. В редакции, действовавшей на момент публикации стихотворения, эта норма предусматривает до четырех лет колонии.

3 ноября Бывшеву сообщили, что завершено расследование его третьего “экстремистского” дела. Накануне Зубов провел последний допрос Бывшева и вручил ему протокол об окончании следственных действий. “Мне торжественно объявили, что следствие по моему третьему уголовному делу завершено и все материалы уже направлены в суд. Наше ходатайство о назначении независимой психолого-лингвистической экспертизы было отклонено. Орловский областной суд по-быстрому признал стихотворение “На независимость Украины” экстремистским, даже не поставив меня об этом в известность. Наши доблестные силовики-”стахановцы” торопятся разделаться со мной в рекордно короткий срок”, – написал Бывшев.

Первые два дела против Бывшева возбудили одно за другим в 2014 году. Они также были квалифицированы по части 1 статьи 282 УК, а занимался ими тот же Зубов – тогда еще не замначальника отдела, а старший следователь. Поводом к открытию первого дела послужила публикация поэтом стихотворения “Украинским патриотам”, поводом к открытию второго – публикация стихотворения “Украинские повстанцы”. Второе дело в начале 2015 года прекратили. Между тем по первому Бывшев 13 июля 2015-го был осужден к 300 часам обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе.

После этого поэта уволили из поселковой школы, где он преподавал немецкий язык. На руках у 45-летнего Бывшева больные родители – 87-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой несколько лет назад был инсульт.