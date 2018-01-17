Среда, 17 января 2018

Российские кинопрокатчики обвинили главу Минкульта Владимира Мединского в незаконном вмешательстве в их деятельность. Заявление, датированное 17 января, опубликовано в четверг на ФБ-странице Ассоциации владельцев кинотеатров.

Непосредственным поводом к выступлению послужила рассылка Минкультом уведомлений о том, что выход в прокат фильма “Приключения Паддингтона - 2″ переносится с 18 января на 1 февраля, а фильма “Бегущий в лабиринте” – с 25 января также на 1 февраля. Такое решение чиновники обосновали тем, что выход этих фильмов заявлен на даты, “совпадающие с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм”.

Подобные решения Мединский единолично принимал и в 2017 году. Между тем, отмечают прокатчики, таким образом он нарушал пролоббированные им же самим постановления правительства и регламенты, которые обязывают его при намерении изменить даты выходов фильмов на экраны согласовывать вопрос с экспертным советом по выдаче прокатных удостоверений.

Такое “грубое прямое вмешательство представителей Министерства культуры РФ в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий – кинотеатров”, отмечается в заявлении, наносит экономический ущерб не только собственно прокатчикам, но также дистрибьюторам “и, главное, российским зрителям, которые вынуждены менять свои планы на посещение кинотеатров и зачастую возвращать уже купленные кинобилеты”.

“Мы, владельцы кинотеатров, заявляем министру культуры РФ, что не Вы, господин министр, развиваете киноотрасль, не Вы создаете успешные российские фильмы, а талантливые российские режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры и члены съемочных групп, – подчеркивают прокатчики. – Не Ваша заслуга в финансировании кинопроизводства за счет средств федерального бюджета! Вам доверено распоряжаться не своими личными деньгами, а деньгами налогоплательщиков, нашими деньгами, уплаченными в том числе нами – российскими кинотеатрами, – в виде налогов”.

“Мы считаем, что Ваша деятельность на посту министра культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии, – далее заявляют прокатчики. – Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры! В то время как в странах ЕАЭС, например в Казахстане, услуга по выдаче прокатных удостоверений носит уведомительный характер, она переведена в разряд бесплатных электронных услуг государства, не требующих даже предоставления образцов аудиовизуальных произведений, не говоря уже об установлении дат выхода фильмов в прокат. Сегодня с уверенностью можно заявить, что Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино!”

Прокатчики призвали премьер-министра Дмитрия Медведева, являющегося также председателем правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, обратить внимание на ситуацию. Минкульт, отмечается в заявлении, “даже не обеспокоен” тем, что 90 процентов кассовых сборов на рынке проката контролируют шесть из более чем 50 дистрибьюторов. Кроме того, указывают прокатчики, министерство “ввело запредельные штрафы за нарушения отчетности кинотеатров о реализации кинобилетов в ЕАИС (единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показе фильмов в кинозалах. – Ред.), при этом не обеспечив даже элементарной сертификации программных средств, используемых для такой передачи”.

Кроме того, внимание Медведева обращают на то, что ведомство Мединского лоббирует введение неналоговых сборов на поддержку российского кинопроизводства, “не принимая в расчет, что рынок аудиовизуальной продукции – это не только кинотеатры, но и телевидение, и онлайн-сервисы, и рынок физических носителей” и “что развитие киноиндустрии – это не только финансирование кинопроизводства”.

Также прокатчики обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с требованием дать правовую оценку действиям Мединского и его чиновников.