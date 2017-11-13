Четверг, 18 января 2018

Статья

Из искренности возгорится

Уголовное дело против сотрудника администрации такого ранга, пусть и бывшего, – событие экстраординарное. Флинн – центральная фигура Рашагейта. Его согласие давать показания может стать началом схода снежной лавины. Недаром президент Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми прикрыть дело, а когда тот отказался, уволил его.

Владимир Абаринов

04.12.2017

Статья

Бестактно и бесконтактно

Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.

Илья Мильштейн

13.11.2017

20 января в полдень по вашингтонскому времени президентству Дональда Трампа исполнится ровно год. Всего год, а надоел он так, что кажется, будто он президентствует сто лет.

Благословенны страны, где граждане не помнят имени главы правительства. 45-й президент США слишком назойлив, его чересчур много, он как булгаковская чума-Аннушка: “где бы ни находилась или не появлялась она – тотчас же в этом месте начинался скандал”. За это время каких только диагнозов ему не поставили – от нарциссизма и паранойи до нейросифилиса.

Дошло до того, что психиатры пишут коллективные письма, призывая лейб-медика провести обследование президента на предмет его психического здоровья, и собирают подписи под петицией с требованием его принудительного отстранения от должности. На эти инсинуации главный врач Белого Дома Ронни Джексон ответил, что в ходе недавнего медосмотра президент по его собственному настоянию прошел тест оценки когнитивных функций и показал отличный результат. Тест этот, так называемый монреальский, может пройти онлайн любой желающий и на этом основании объявить себя “стабильным гением”. Не пройдет его разве что пятилетний ребенок. Зато теперь президент Трамп может утверждать, что у него “высочайший балл” и именно поэтому он решит северокорейскую проблему, которая оказалась не по зубам его предшественникам.

Как бы то ни было, он нормален. У него есть комплексы и фобии – например, как мы узнали из книги Майкла Вулффа, страх старения – отсюда инфантилизм, превращающий его в юнгианский архетип “вечное дитя” (рuer aeternus). Можно говорить применительно к Трампу о Персоне, то есть публичной личине, и Тени – темной, подсознательной стороне его личности, об Аниме – деструктивном женском начале в его характере, но в любом случае все это не выходит за пределы нормы.

Более того. Трампа можно воспринимать и как сознательного и очень эффективного манипулятора общественным мнением. Забывая, что на каждый чих не наздравствуешься, публицисты и политики всем скопом набросились на “говенные дыры”, возникла бурная движуха, а президент любуется на весь этот хайп и очень доволен – снова удачный троллинг! Он говорит коряво и сварливо, спорит до посинения, даже когда ему предъявляют аудиозапись, врет с три короба, он каждой бочке затычка, целая армия фактчекеров трудится не покладая рук, а ему все божья роса, потому что слова окончательно утратили свой смысл, и мы все медленно тонем в болоте многословной бессмыслицы.

Воссев в Овальном кабинете, он очень удивился, что он теперь не председатель земного шара, что есть, оказывается, какие-то еще две независимые ветви власти, какое-то гражданское общество, которое смеет противоречить президенту, и что мало иметь большинство в Конгрессе – надо уметь убедить это большинство в своей правоте. Впрочем, убеждение пошло как по маслу, когда члены Конгресcа узнали, что налоговая реформа обогатит их лично. Это и есть главный итог первого года: американская политика стала откровенно аморальной. Когда крупнейший застройщик Нью-Йорка говорит, что в Америке ничего невозможно построить из-за зарегулированности бизнеса, когда он заявляет, что в Вашингтоне нет политика, который не ухватился бы за компромат на соперника, – неважно, что компромат предлагает иностранное правительство, – говорить об этике бессмысленно.

Во внешней политике курс Трампа – это изоляционизм. Госсекретаря Тиллерсона не видно и не слышно. Громогласные угрозы президента остаются пустым звуком. Слова “демократия” и “права человека” отсутствуют в его лексиконе. Его не интересуют бедственное положение 65 миллионов перемещенных лиц, гуманитарные кризисы, рост праворадикальных настроений в Европе. Он хотел бы забыть о существовании остального мира. Это глобальное отступление. Америка отказалась от роли лидера.

В Москве убеждены, что отношения США и России сегодня хуже некуда, но будут еще хуже. Своеобразная оптика. На самом деле, делая ставку на Трампа, Москва и мечтать не могла о большем. Вашингтон предоставил ей полную свободу рук, перестал путаться под ногами, не противоречит ни в чем. Такой идиллии в двухсторонних отношениях не было со времен Сталина и Рузвельта. Кремль должен благословлять “русофобов” Маккейна и Кардина, которые помогают ему хоть как-то оправдать тезис о враждебной политике США.

Республиканцам предстоит в этом году трудная кампания на промежуточных выборах в Конгресс. Они наверняка потеряют несколько мест, а может быть, и большинство в нижней палате. Это обычное явление первого срока. Но в 2020 году Дональд Трамп скорее всего будет переизбран. Во всяком случае сильных соперников в демократическом стане пока не видно. Но может статься, что конкуренцию ему составит однопартиец.