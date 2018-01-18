Четверг, 18 января 2018

В Улан-Удэ девятиклассник ворвался в школу с топором и коктейлем Молотова и напал на учеников 7-го класса. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, нападавший задержан.

В СКР утверждают, что нападавший действовал в одиночку. В то же время в пресс-службе правительства Бурятии заявили, что нападение совершили трое молодых людей в масках. По словам чиновников, поиски сообщников задержанного продолжаются.

После атаки занятия в школе отменили, учебное заведение оцепили военные.

Как сообщает ТАСС, всего в результате нападения пострадали семь человек: шестеро детей, включая самого преступника, а также 44-летняя учительница. Все они, в том числе нападавший, госпитализированы, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.

Нападение произошло в школе №5 в военном поселке Сосновый бор, уточняют “Сибирь.Реалии”. По сведениям издания, девятиклассник закинул коктейль Молотова в класс на третьем этаже школы, а затем отрубил одному из учеников палец и ранил свою одноклассницу. В прокуратуре Бурятии утверждают, что подросток зашел в класс, бросил в учителя подожженную тряпку, а затем стал размахивать топором. После этого задержанный нанес себе ранения и попытался выпрыгнуть из окна, травмировав ногу.

СКР открыл дела по части 3 статьи 30 – пунктам “а” и “в” части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более малолетних лиц; от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы) и статье 293 (халатность) УК. Расследованием занимается главное следственное управление ведомства.

Это уже третье за неделю происшествие в школе, закончившееся серьезными ранениями. Полиция проверит версию о том, что эти три случая связаны между собой “посредством социальных сетей”, сообщил источник Интерфакса.

15 января в школе №127 Перми двое подростков с ножами устроили драку. В результате потасовки пострадали 15 человек. Зачинщиков драки задержали, им вменяют часть 3 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц; до 10 лет). Предположительно нападавшие подвергались травле со стороны других школьников, и из-за этого решили организовать нападение, после которого хотели покончить с собой.

17-го числа в школе поселка Смольное Челябинской области произошла драка между учениками, во время которой один из них ударил другого ножом. По факту случившегося возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт “в” части 2 статьи 115 УК).