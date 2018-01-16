Вторник, 16 января 2018

На рассмотрение Госдумы в течение месяца будет внесен законопроект о легализации частных военных компаний. Об этом заявил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, сообщает RT.

“Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний – они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги”, – сказал Емельянов.

По словам депутата, взаконопроекте пропишут понятие и задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг. Кроме того, будут закреплены соцгарантии для сотрудников ЧВК. Деятельность ЧВК будет лицензироваться профильными ведомствами. В числе планируемых ограничений для ЧВК – запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что легализация ЧВК позволит создать рабочие места для отставных военных и поможет защитить интересы России. “В условиях существующих вызовов и угроз, направленных против России, определение системного правового регулирования деятельности частных военных компаний может стать действенным инструментом осуществления национальных интересов России. При надлежащей законодательной базе деятельность частных военных компаний может стать прибыльной и полезной, обеспечивая не только защиту национальных интересов России и рабочие места уволенным в запас военнослужащим, но и являясь эффективным проводником внешней политики государства”, – отметила Ковитиди.

Еще в 2012 году президент Владимир Путин предлагал создать в России систему частных военных компаний. Глава государства назвал ЧВК “инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства”.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров предложил легализовать деятельность российских частных военных компаний. “Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу, для того чтобы эти люди (боевики российских ЧВК. – Ред.) были тоже в правовом поле и защищены”, – сказал министр. Лавров отметил, что практика использования ЧВК различными странами “распространяется”.

Сейчас в России неофициально действуют несколько частных военных организаций. Российские наемники участвовали в агрессии против Украины, а сейчас воюют в Сирии. Известно также о возможной отправке боевиков российских ЧВК в Судан для участия в гражданской войне в этой стране на стороне диктатора Омара аль-Башира. В настоящее время деятельность ЧВК в России незаконна – она подпадает под статью 359 УК (наемничество).