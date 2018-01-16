Вторник, 16 января 2018

Ежегодно в январе вспыхивают разговоры о том, что празднование Рождества Христова необходимо перенести на 25 декабря. Я сторонник “старого стиля” и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет… Зачем нужно было вообще переходить на григорианский календарь? Это была инициатива большевиков. Они сдвинули календарь, ввели “декретное” время, по которому мы живем и сегодня, вместо семидневной недели ввели шестидневку, сменили орфографию русского языка. Все было направлено на то, чтобы сломать традицию, психологически надломить русский народ, парализовать его волю. Единственная структура, которая сохранила старый стиль, – это Церковь, она хранительница традиции. Календарь – это не цифры на бумаге, это часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться.

Александр Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Утверждаясь в своем национальном эгоизме, обособляясь от прочего христианского мира, Россия всегда оказывалась бессильною произвести что-нибудь великое или хотя бы просто значительное… Это не мешает, конечно, России представлять и на пути национального обособления многие оригинальные черты, не свойственные никакой другой европейской нации… И если… мы не изобрели даже плохого пороха и плохого книгопечатания, подобно китайцам, то все-таки в разных оригинальных отличиях у нас нет недостатка. Не перечисляя их всех, укажу на одну, по-видимому мелкую, но чрезвычайно характерную особенность. В то время как все европейские нации пользуются исправленным григорианским календарем, мы продолжаем упорно держаться старого юлианского, отставая от Европы и от солнца на 12, а скоро и на 13 дней. Оригинальность наша состоит здесь, впрочем, лишь в предпочтении плохого хорошему, так как самое это плохое не есть наше собственное, а тоже общеевропейское или общечеловеческое, но только оставленное другими за негодностью.

Владимир Соловьев (1853-1900), русский философ. “Национальный вопрос в России”