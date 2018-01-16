Вторник, 16 января 2018

Оперативники ФСБ задержали Сергея Соколова, бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского, по подозрению в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в спецслужбе и в МВД.

Во вторник вместе с Соколовым задержали еще двоих сотрудников коммерческой компании “Федеральный информационный центр “Аналитика и безопасность”, в которой Соколов работал экспертом. Один из них – директор компании Руслан Мильченко, второй – бывший руководитель службы безопасности “Тольяттиазота” Олег Антошин.

Позже Интерфакс сообщил, что Лефортовский райсуд Москвы арестовал всех троих на срок до 16 марта. Пока фигурантам дела вменены лишь часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору).

Однако, сообщал РБК, оперативники подозревают Соколова и сотрудников “Аналитики и безопасности” также в причастности к деятельности преступной группировки “Законовские” (“Барыги”). 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить в порядке надзора следствие и дознание по делам ОПГ “Законовские”, а также по делу о превышении должностных полномочий бывшим начальником отдела СКР по Промышленному району Самары Олегом Трухманом и начальником регионального ЦПЭ Вадимом Нещадимовым. Депутат утверждал, что они могут быть причастны к укрывательству преступлений “Законовских” и фабрикации уголовных дел.

Соколова наряду с этим проверяют на причастность к инсценировке о терактов.

По данным РБК, украинка Дарья Мастикашева задержанная в августе прошлого года СБУ, – гражданская жена Соколова. 18 августа директор спецслужбы Василий Грицак сообщил, что Мастикашева и Александр Каратай дали признательные показания о подготовке провокации. Они обманом заманили в Россию троих украинцев, бывших участников АТО, чтобы совершить от их имени теракты в Москве и других городах. Украинцам обещали хорошее вознаграждение за строительные работы.

Мастикашевой и Каратаю вменены часть 1 статьи 111 (государственная измена; от 12 до 15 лет колонии) и часть 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием; от 3 до 7 лет). Оба арестованы.

В сентябре Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках Мастикашевой.