Среда, 17 января 2018

В Чечне задержана Аминат Автурханова – жена Зелимхана Джабаева, расстрелянного кадыровцами без суда в ночь на 26 января прошлого года. Об этом сообщает “Новая газета”.

Автурханову забрали еще 8 января из дома ее матери в ауле Верхний Наур Надтеречного района. С тех пор на связь она не выходит. “Новая” утверждает, что установила местонахождение задержанной, однако из публикации оно не понятно: в одном и том же абзаце говорится сначала, что Автурханова находится в грозненском ОП-3 “Старопромысловский”, а затем – что она пребывает в ОМВД по Аргуну. На каком основании задержали гражданку, неизвестно.

О случае Автурхановой “Новая” уведомила аппарат омбудсмена Татьяны Москальковой. В ближайшее время, говорится в публикации, к задержанной будет направлен адвокат.

Джабаев был задержан в декабре 2016 года в своем доме силовиками из ОП “Старопромысловский”. Автурханова несколько недель носила ему передачи; кадыровцы подтверждали, что ее муж находится в отделе. Однако в дальнейшем жене задержанного было заявлено, что Джабаева в “Старопромысловском” нет.

Автурханова начала разыскивать мужа, обращаясь в правоохранительные структуры региона. 6 сентября 2017-го, незадолго до визита Москальковой в Чечню, жену Джабаева вызвали в полицию и там продержали с грудным ребенком около 12 часов, угрожая расправой, если она не прекратить попытки выяснить судьбу своего супруга. Тогда же кадыровцы вызывали и родственников многих других граждан, расстрелянных в январе 2017 года.

В последующие месяцы как самой Автурхановой, так и ее родителям, продолжили поступать угрозы.

О январском расстреле впервые сообщила 9 июля “Новая”. Издание привело имена 27 человек, с большой вероятностью ставших жертвами внесудебной казни; в списке был и 23-летний Джабаев. Не исключалось, однако, что помимо этих 27 граждан тогда же убили еще до 29 человек. Все 56 были задержаны в разных местностях Чечни в декабре 2016 – январе 2017-го.

Расстрел состоялся в Грозном на базе полицейского полка ППС им. Ахмата Кадырова. На базу прибыли первый замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, командир СОБРа “Терек”, начальник личной охраны Рамзана Кадырова Абузейд Висмурадов (Патриот), командир полка им. Ахмата Кадырова Аслан Ирасханов, а также начальники ОМВД тех районов, в которых были прописаны убитые.

После расстрела тела жертв развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и похоронили в наспех вырытых могилах. Некоторые места захоронений, отмечала “Новая”, известны.

Кадыровцы факт внесудебной казни задержанных отрицают.