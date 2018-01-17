Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение жалобу на приговор Белову (Поткину)
Президиум Мосгорсуда отправил на новое рассмотрение апелляционные жалобы на приговор бывшему лидеру этнополитического объединения “Русские” Александру Белову (Поткину), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка. Об этом сообщает Интерфакс.
Мера пресечения Белову в виде заключения под стражей, согласно решению президиума, продлена до 17 марта.
Поткин был задержан 15 октября 2014 года. Первоначально ему вменили пункты “а”, “б” части 4 статьи 174 УК (отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере). 17 октября политика отправили под домашний арест, однако уже 23-го числа меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО.
В дальнейшем в дело добавили обвинения по пункту “в” части 2 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды в составе организованной группы), части 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).
Как утверждалось, политик организовал сообщество, ставившее задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В эту структуру, заявлялось в деле, входили граждане как Казахстана, так и России. Чтобы получить средства для деятельности сообщества, Поткин якобы участвовал в отмывании 5 миллиардов долларов, похищенных у вкладчиков БТА-банка его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым.
По 282-й статье была квалифицирована публикация двух текстов. Первый – “Проект “Злой казах” о якобы проходившей в Киргизии по заказу Аблязова подготовке к “цветной революции” в Казахстане. Второй – “Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря”. Между тем доказательств того, что эти тексты написал и распространил обвиняемый, следствие не представило.
280-ю статью Поткину вменили последней. В основу обвинения лег посвященный политику эпизод документального фильма “Срок” о деятельности несистемной оппозиции.
Сам Поткин вину полностью отверг. Политик заявлял, что его арестовали, после того как он отказался участвовать в акции против Игоря Коломойского – украинского олигарха и тогдашнего губернатора Днепропетровской области. “Речь шла об организации ликвидации, убийства или лоббировании ареста на территории Франции Игоря Коломойского, – рассказывал Поткин. – Видимо, поняв, что я не буду участвовать в подобных проектах, меня решили принести в жертву Назарбаеву”.
24 августа 2016 года судья Мещанского райсуда Альберт Тришкин приговорил Поткина к семи с половиной годам общего режима (
ФОТО, ВИДЕО). В качестве дополнительных наказаний политику были назначены штраф 600 тысяч рублей по обвинению в отмывании денег и запрет в течение трех лет после освобождения руководить общественными организациями и участвовать в их деятельности. Кроме того, Тришкин удовлетворил гражданский иск на сумму 4,9 миллиарда рублей, поданный к Поткину БТА-банком.
Однако 14 апреля 2017-го Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию политзека, исключил из обвинения ему 174-ю статью и снизил назначенный срок более чем вдвое. Соответственно были отменены также 600-тысячный штраф и решение об удовлетворении иска БТА-банка. Таким образом, Поткин был объявлен виновным лишь в экстремизме.
В сентябре стало известно, что Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Поткина на 282-ю статью УК. В определении суда говорилось, что эта статья “не может расцениваться как нарушающая конституционные права”, так как, с одной стороны, она не содержит неопределенных формулировок, а с другой, в нормах уголовного закона могут присутствовать “оценочные или общепринятые понятия”.
В октябре Белов подал на свой приговор жалобу в ЕСПЧ. По мнению заявителя, его преследование нарушает статью 10 Европейской конвенции (свободное выражение мнения). Высказывания Белова, фигурирующие в деле, касались вопросов, представляющих общественный интерес, таких как проблема миграции и положение нацменьшинств, были допустимыми и содержали критику политики государства, говорилось в жалобе политзека.
В жалобе отмечалось, что 280-я и 282-я статьи УК сформулированы и толкуются судами чрезмерно широко, что позволяет с их помощью преследовать за любой протест. Политзек просил суд признать дело против него политически мотивированным. Поткин связывает свое преследование с участием в националистических организациях, требованиями отставки президента Владимира Путина и проведения честных выборов, позицией по украинскому вопросу.