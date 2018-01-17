Среда, 17 января 2018

Президиум Мосгорсуда отправил на новое рассмотрение апелляционные жалобы на приговор бывшему лидеру этнополитического объединения “Русские” Александру Белову (Поткину), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка. Об этом сообщает Интерфакс.

Мера пресечения Белову в виде заключения под стражей, согласно решению президиума, продлена до 17 марта.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года. Первоначально ему вменили пункты “а”, “б” части 4 статьи 174 УК (отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере). 17 октября политика отправили под домашний арест, однако уже 23-го числа меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО.

В дальнейшем в дело добавили обвинения по пункту “в” части 2 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды в составе организованной группы), части 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).

Как утверждалось, политик организовал сообщество, ставившее задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В эту структуру, заявлялось в деле, входили граждане как Казахстана, так и России. Чтобы получить средства для деятельности сообщества, Поткин якобы участвовал в отмывании 5 миллиардов долларов, похищенных у вкладчиков БТА-банка его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым.

По 282-й статье была квалифицирована публикация двух текстов. Первый – “Проект “Злой казах” о якобы проходившей в Киргизии по заказу Аблязова подготовке к “цветной революции” в Казахстане. Второй – “Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря”. Между тем доказательств того, что эти тексты написал и распространил обвиняемый, следствие не представило.

280-ю статью Поткину вменили последней. В основу обвинения лег посвященный политику эпизод документального фильма “Срок” о деятельности несистемной оппозиции.

Сам Поткин вину полностью отверг. Политик заявлял, что его арестовали, после того как он отказался участвовать в акции против Игоря Коломойского – украинского олигарха и тогдашнего губернатора Днепропетровской области. “Речь шла об организации ликвидации, убийства или лоббировании ареста на территории Франции Игоря Коломойского, – рассказывал Поткин. – Видимо, поняв, что я не буду участвовать в подобных проектах, меня решили принести в жертву Назарбаеву”.

24 августа 2016 года судья Мещанского райсуда Альберт Тришкин приговорил Поткина к семи с половиной годам общего режима (

ФОТО, ВИДЕО). В качестве дополнительных наказаний политику были назначены штраф 600 тысяч рублей по обвинению в отмывании денег и запрет в течение трех лет после освобождения руководить общественными организациями и участвовать в их деятельности. Кроме того, Тришкин удовлетворил гражданский иск на сумму 4,9 миллиарда рублей, поданный к Поткину БТА-банком.

Однако 14 апреля 2017-го Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию политзека, исключил из обвинения ему 174-ю статью и снизил назначенный срок более чем вдвое. Соответственно были отменены также 600-тысячный штраф и решение об удовлетворении иска БТА-банка. Таким образом, Поткин был объявлен виновным лишь в экстремизме.

В сентябре стало известно, что Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Поткина на 282-ю статью УК. В определении суда говорилось, что эта статья “не может расцениваться как нарушающая конституционные права”, так как, с одной стороны, она не содержит неопределенных формулировок, а с другой, в нормах уголовного закона могут присутствовать “оценочные или общепринятые понятия”.

В октябре Белов подал на свой приговор жалобу в ЕСПЧ. По мнению заявителя, его преследование нарушает статью 10 Европейской конвенции (свободное выражение мнения). Высказывания Белова, фигурирующие в деле, касались вопросов, представляющих общественный интерес, таких как проблема миграции и положение нацменьшинств, были допустимыми и содержали критику политики государства, говорилось в жалобе политзека.

В жалобе отмечалось, что 280-я и 282-я статьи УК сформулированы и толкуются судами чрезмерно широко, что позволяет с их помощью преследовать за любой протест. Политзек просил суд признать дело против него политически мотивированным. Поткин связывает свое преследование с участием в националистических организациях, требованиями отставки президента Владимира Путина и проведения честных выборов, позицией по украинскому вопросу.