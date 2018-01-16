Вторник, 16 января 2018

Гагаринский райсуд Москвы отказался принять иск к Минюсту, поданный фондом “Пятое время года” – юридическим лицом президентской кампании Алексея Навального. Об этом сообщает РАПСИ.

Причины отказа в публикации не поясняются.

Фонд добивался, чтобы его проверку, проведенную Минюстом в конце прошлого года, признали незаконной, а ее результаты, по итогам которой ведомство обратилось в Мещанский райсуд столицы с административным иском о ликвидации “Пятого времени года”, соответственно были аннулированы.

Об иске Минюста стало известно 15 января. Слушания назначены на 22-е число; разбирательство будет вести судья Ирина Афанасьева.

Директором “Пятого времени года” является начальник федерального избирательного штаба Навального Леонид Волков. Функционеры штабов трудоустроены в этой же организации. От лица фонда заключаются договоры об аренде помещений штабов, техники для митингов и о печати агитации; туда же поступают пожертвования сторонников Навального.

“Обычно когда Минюсту не нравятся какие-то НКО, то их ликвидируют через долгую волынку – сначала требования исправить нарушения, потом предупреждения, потом приостановления, и т. д., – отметил в среду в своем блоге сам Навальный. – А тут – сразу ликвидировать. Это незаконно”.

Из материалов, приложенных к иску чиновников, добавил политик, следует, что “в операции с целью прикрыть нашу региональную сеть” участвует около десятка структур – наряду с Минюстом и прокуратурой это ФСБ, МВД, Центризбирком, Росфинмониторинг, Роскомнадзор, Федеральная налоговая служба, а также департамент национальной политики и комитет общественных связей мэрии Москвы.

“В этой же папке, – продолжил Навальный, – какие-то адские статьи LifeNews, обращения анонимных граждан, посты и скриншоты… И очень смешно, что основанием для начала проверки стало письмо губернатора Кемеровской области (Амана Тулеева. – Ред.), которому, в свою очередь, написали письмо некие анонимные арендаторы. Они пожаловались на “сборища нигде не работающих людей, несущих газеты и листовки Навальному”. Прокурор Кемеровской области (Павел Бухтояров. – Ред.) сразу отписал в Москву, в Москве создали (легализовали) специальную группу, занимающуюся нами”.

25 декабря 2017 года ЦИК отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального в президенты, сославшись на наличие у политика условной судимости по делу “Кировлеса”. Между тем Навальный указывал, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки. Однако Верховный суд подтвердил отказ. Во вторник стало известно, что политик обратился в Конституционный суд с требованием признать норму закона об избирательных правах, которой чиновники обосновали свой отказ, не соответствующей Основному закону.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил оппозиционер.