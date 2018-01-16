Вторник, 16 января 2018

Во Владимире СКР открыл дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) против активистки Виктории Лобовой, вменив ей публикацию на личной ВК-странице репродукции картины Васи Ложкина “Великая прекрасная Россия”. Об этом сообщает центр “Сова” со ссылкой на местных оппозиционеров Илью Косыгина и Кирилла Николенко.

10 января Лобова сообщила Николенко, ранее защищавшему ее по административным делам, что она вызвана на допрос в следственное ведомство. Николенко помог ей найти адвоката, с которым она и побывала в СКР.

Во вторник в СКР по делу Лобовой был допрошен Косыгин. Тогда же повестку на среду попытались вручить Николенко.

Летом 2017 года на 28-летнюю Лобову был оформлен протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за участие в местной антикоррупционной акции 12 июня. Однако 4 июля Октябрьский райсуд города прекратил дело против активистки.

Тогда полицейские вменили Лобовой часть 1 статьи 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). Активистку обвинили в публикации на своей ВК-странице коллажа из фотографий Владимира Путина и Адольфа Гитлера с подписями, в которых говорилось о сходстве в политике одного и другого. 14 июля судья того же Октябрьского райсуда Юрий Евтухов арестовал Лобову на трое суток.

Картина Ложкина “Великая прекрасная Россия” (авторское название – “Шестая часть суши”) была объявлена экстремистским материалом 29 января 2016 года. Решение вынес Октябрьский райсуд Новосибирска. Работа включена Минюстом в список экстремистских материалов под № 3381.

В октябре 2016 года петербуржца Сергея Березина вызвали в СКР по запросу из Красноярска. Как утверждалось, годом раньше Березин поместил репродукцию картины Ложкина у себя во “Вконтакте”, а некий житель Красноярска перепостил изображение. О развитии сюжета не сообщалось.

Несколько дней спустя стало известно, что владелец картины – московский бизнесмен Алексей Ходорковский – обжаловал признание ее экстремистским материалом. Ходорковский указывал, что решение новосибирского суда незаконное, поскольку он не был уведомлен о заседании. Интересы заявителя представляла “Агора”. О рассмотрении жалобы не сообщалось.