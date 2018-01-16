Вторник, 16 января 2018

В школе поселка Смольное Челябинской области произошла драка меду учениками, сообщает пресс-служба регионгального управления СКР. 16-летний девятиклассник получил ножевое ранение.

“Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе”, – говорится в сообщении.

По данным Znak.Com, оба участника драки учатся в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пострадавший несколько раз оставался на второй год, отличался плохим поведением и донимал одноклассника. В среду на перемене между ними завязалась драка, в ходе которой один из школьников ударил одноклассника ножом.

Пострадавшего доставили в больницу. Однако ранение оказалось непроникающим. Врачи извлекли нож, обработали рану и отпустили подростка домой.

В администрации района сообщили, что в школу оперативно прибыли и полиция, и машины скорой помощи. По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, семьи обоих детей благополучные. Аппарат уполномоченного проводит собственную проверку инцидента.

В понедельник в школе № 127 Перми двое 16-летних подростков, действующий и бывший ученики школы, вошли в аудиторию, где занимались четвероклассники. Согласно показаниям свидетелей, нападавшие стали наносить удары ножами всем присутствующим, включая учительницу. При этом один из нападавших перемещался по классу, а второй загородил дверь и отгонял учеников, пытавшихся убежать.

В результате ранения получили 15 человек, включая самих нападавших. Они нанесли ножевые раны друг другу. Тяжелее всего пострадала 47-летняя учительница. Она до сих пор находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Однако, по мнению медиков, угроза ее жизни миновала.

На место выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, мэр города Дмитрий Самойлов и другие чиновники. Также в Пермь вылетела глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Напавшим подросткам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на два месяца. До конца недели они останутся в больнице.

“Как только позволит здоровье обвиняемых, они будут направлены на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления их психического состояния до и во время совершения преступления и их способности правильно воспринимать свои действия и их последствия”, – сообщил в среду источник Интерфакса. Он отметил, что итоги обследования покажут, “подлежат ли юноши уголовной ответственности или к ним необходимо применить принудительные меры медицинского характера”.