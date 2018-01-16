Вторник, 16 января 2018

Начальник отдела внедрения ЦПЭ УМВД по Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Эдуард Тугушев задержан с поличным по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Второй подозреваемый – майор из регионального угрозыска, имя которого в публикации не уточняется, – сумел скрыться.

Задержание проводили оперативники отдела “М” УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Это подразделение курирует силовые структуры. Дело по статье 290 УК (получение взятки) открыто в занимающемся расследованиями против силовиков 3-м отделе 2-го управления городского главка СКР.

В сентябре прошлого года на парковке торгово-развлекательного центра “Радуга” гаишники попытались остановить некий BMW X6 – как можно заключить из публикации, они заподозрили, что машина находится в угоне. Водитель не подчинился, и силовики открыли по машине стрельбу, однако тот сумел уйти.

Согласно фабуле дела, Тугушеву и майору угрозыска было известно, кто находился за рулем BMW, и они требовали от водителя взятку, угрожая, что в противном случае гаишники дадут на него показания, на основании которых против него откроют дело по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти).

Некоторое время назад Тугушев с майором получили взятку 1 миллион рублей. Передачу денег, утверждает Фонтанка.Ру, отдел “М” зафиксировал на камеру.

Около 20 часов 16 января в кафе на Камышовой улице в Приморском районе Петербурга Тугушев и майор получили пакет с муляжом еще 1 миллиона рублей. Взятку передал местный житель, который, как говорится в публикации, “имеет отношение к угонщикам города”.

При выходе из кафе Тугушев был задержан. Между тем майор, у которого и был пакет, успел прыгнуть в машину и уехать. Оперативники погнались за ним; тот, уходя от погони, въехал в бетонное заграждение, бросил машину и убежал в лесополосу за Западным скоростным диаметром. ФСБ рекомендует беглецу сдаться. “Иначе попадет в розыск. Это же позорно, да и подводит свое руководство”, – пояснил собеседник Фонтанки.Ру в Большом доме.

Отдел внедрения, как пишет издание, считается “самым секретным” подразделением ЦПЭ. Тугушева источники сайта в полицейском главке охарактеризовали как “одного из самых эффективных руководителей” этого центра.

Отмечается, что подполковник поддерживал приятельские отношения с оперативниками службы регионального УФСБ по борьбе с терроризмом, вместе с которыми фабриковал в частности дела “Хизб ут-тахрир”. “Он выдавал стабильные раскрытия”, – заметили в полицейском главке.