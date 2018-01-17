Среда, 17 января 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что певец Зелимхан Бакаев, пропавший без вести в августе прошлого года, вероятно, был убит своими же родственниками за гомосексуальность. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на выступление Кадырова на совещании, переданное в эфире ГТРК “Грозный”.

“Его родные, которые не уследили, которым стыдно было признать, что он их, сейчас говорят, что Кадыров забрал (Бакаева. – Ред.), – переводит издание слова Кадырова с чеченского. – Какие доказательства? Вы слышали, как я по телевизору говорил, что его поймать надо? Или как сотрудники полиции посадили?”

“Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой, и братья, видимо, предъявили, что он вот этот вот… – продолжил глава Чечни. – Неужели у них в селе никого нет, в роду мужчин нет, чтобы признать: мы это сделали? Они же прекрасно знают, кто их родственник”.

На этом же совещании Кадыров назвал наркоманом председателя регионального отделения “Мемориала” Оюба Титиева, арестованного по сфабрикованному делу о перевозке марихуаны. “Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские, – заметил он. – ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали”.

“Наркоманов в Чечне ловили тысячами – никто за них не заступался, – заявил далее Кадыров. – Стоило поймать их наркомана – и весь мир встал”.

“У них нет рода, нации нет, религии нет, – заметил глава Чечни о правозащитниках. – У них есть интерес. Меня удивляет, когда человек, считающий себя чеченцем, работает с ними. Удивляют меня и его родные, которые не останавливают этого человека. Они должны знать: в нашей республике их работа не пройдет”.

25-летний Бакаев был похищен в Грозном 8 августа. Он постоянно жил в Москве, а в Чечню приехал на свадьбу сестры. Как сообщалось, кадыровцы в камуфляже, предположительно из СОБРа “Терек”, схватили Бакаева на выходе из мужского салона красоты и отвезли в секретную тюрьму. По другим данным, к похищению был причастен депутат Госдумы от “Единой России” Адам Делимханов.

В СМИ информация об исчезновении артиста попала лишь 16-го числа. Родственники отказывались от общения с журналистами. Однако 18 августа стало известно, что мать Бакаева подала в полицию заявление об исчезновении сына, а 22-го – что она обратилась за помощью в СПЧ при Кадырове.

До похищения Бакаева о его возможной гомосексуальности в прессе не сообщалось. Между тем в ВК-сообществе “О чем молчат горы” еще в начале 2014 года обсуждалось, “в теме” ли певец.

24 сентября ГТРК “Грозный” опубликовала видео, на котором Бакаев заявляет, что находится в Германии. Между тем на столе перед певцом стоит банка энергетика Drive Me, который в Германии не продается. Близкие Бакаева отнеслись к его заявлению с недоверием. Они в частности отметили, что ведет он себя на записи ненатурально.

60-летний Титиев был задержан 9 января нынешнего года и два дня спустя арестован. По части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) активисту грозит от 3 до 10 лет колонии. Вину Титиев не признает, настаивая, что пакет со 180 граммами марихуаны ему в машину при досмотре подбросили кадыровцы.

Семья Титиева бежала из Чечни после угроз со стороны кадыровцев. За адвокатом политзека Петром Заикиным и сотрудниками “Мемориала” последние дни в Чечне ведется демонстративная слежка.