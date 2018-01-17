Среда, 17 января 2018

Бывший член Совфеда от Башкирии Игорь Изместьев, отбывающий пожизненный срок за организацию заказных убийств, не был включен в список на помилование. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на зампреда московской комиссии по помилованию Марию Каннабих.

Решение не включать Изместьева в список комиссия вынесла единогласно еще в декабре прошлого года, добавила собеседница агентства.

Между тем накануне глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сообщала противоположные сведения. Она утверждала, что фамилия Изместьева включена в проект указа о помиловании, который Владимир Путин, как ожидается, подпишет в конце января.

Алексеева добивается помилования Изместьева с лета прошлого года. Тогда она высказала соответствующую просьбу во время личной встречи с Путиным.

Изместьев, работавший в Совфеде в 2001-2006 годах, занимался нефтяным бизнесом. В 2007-м ФСБ задержала Изместьева в аэропорту Бишкека, куда он прилетел на переговоры. Тогда его обвинили в причастности к убийству нотариуса Галины Перепелкиной, жены его бывшего делового партнера Юрия Бушуева.

Приговор Изместьеву вынес в 2010 году Мосгорсуд. В числе убийств и покушений, организацию которых вменили подсудимому, было покушение на бизнесмена Урала Рахимова – сына президента Башкирии Муртазы Рахимова. Также бывшего сенатора объявили виновным в терроризме, бандитизме и организации дачи взятки.

Изместьев отбывает срок в ИК-2 особого режима “Белый лебедь” в Соликамске, Пермский край.