Четверг, 18 января 2018

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции. Об этом сообщает Reuters.

“Россия совсем не помогает нам в решении северокорейской проблемы, – отметил президент. – Все, в чем нам помогает Китай, Россия сводит на нет. Иными словами, Россия частично возмещает то, чего Северную Корею лишает Китай”.

Относительно Китая Трамп добавил, что, хотя эта страна соблюдает ограничения на поставки Пхеньяну нефти и угля, она могла бы делать и больше для сдерживания КНДР.

В конце декабря прошлого года стало известно, что российские танкеры в нарушение санкций ООН ввозят нефть и нефтепродукты в КНДР. Известно о трех рейсах, предпринятых в октябре – ноябре. Два танкера вышли из порта Славянка на юге Приморья, один – из Находки. Топливо перекачивалось на северокорейские суда в открытом море.

В частности, 15 октября из Славянки вышел танкер “Витязь” с 1600 тоннами нефти. Согласно документам, он вез топливо для рыболовецкой флотилии в Японском море. Однако горючее с этого судна перекачали на ходящий под флагом КНДР танкер “Sam Ma 2″.

По данным на сентябрь месяц, с начала 2017 года как минимум восемь северокорейских судов вышли из России с грузом горючего. Однако в дальнейшем такая практика была прекращена – вместо этого топливо перекачивается в открытом море на северокорейские танкеры и даже на рыболовецкие суда.

В то же время отмечалось, что свидетельств, доказывающих причастность российских властей к контрабанде нефти в Северную Корею, нет.

В российском МИДе, однако, после этого сообщения заявили, что Москва в полном объеме соблюдает режим санкций ООН против КНДР.

Между тем Трамп 28 декабря обвинил Китай в поставках нефти КНДР. Несколькими днями раньше южнокорейские СМИ сообщили, что Вашингтон с октября месяца выявил не менее 30 случаев перекачки нефти с китайских танкеров на суда КНДР в открытом море.

Однако Пекин обвинения в нарушении санкций отверг.

22 августа Минфин США ввел санкции против четырех россиян и московской фирмы “Гефест-М” за сотрудничество с КНДР. Трое из граждан России были включены в список именно за причастность к обеспечению Пхеньяна нефтью.